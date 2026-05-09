भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हमेशा से केंद्र बिंदु रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों राज्यों की वित्तीय स्थिति कैसी है?

भारत के दो प्रमुख राज्यों, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के हाल ही में आए चुनाव नतीजों ने नया इतिहास रच दिया है. बंगाल में जहां बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया तो वहीं तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की टीवीके ने बड़े-बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा सीटें हासिल कीं. बंगाल में आज (9 मई 2026) बीजेपी सरकार का शपथग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है.

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था अक्सर चर्चा का विषय रहती है. दोनों ही राज्य अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब बात राजकोषीय स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति कर्ज और बेरोजगारी की आती है, तो आंकड़े काफी कुछ बयां करते हैं. वर्ष 2026 के बजटीय अनुमानों और हालिया आर्थिक सर्वेक्षणों के आधार पर आपको इन दोनों राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में बताते हैं.

कर्ज का बोझ- तमिलनाडु बनाम पश्चिम बंगाल

भारत में तमिलनाडु सबसे अधिक कर्ज वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि पश्चिम बंगाल भी इस दौड़ में पीछे नहीं है. फरवरी 2026 के अंतरिम बजट अनुमानों के अनुसार, तमिलनाडु का कुल बकाया कर्ज मार्च 2027 तक लगभग ₹10.71 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. राज्य की जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात लगभग 27-28% के आसपास है.

हालांकि, तमिलनाडु का औद्योगिक आधार मजबूत है, जिससे वह इस कर्ज को संभालने की स्थिति में रहता है. पश्चिम बंगाल का कुल कर्ज ₹7.17 लाख करोड़ के करीब पहुंचने का अनुमान है. बंगाल के लिए चिंता की बात यह है कि उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज के ब्याज चुकाने में चला जाता है.

एक बंगाली पर कितना कर्ज?

पश्चिम बंगाल की अनुमानित जनसंख्या (लगभग 10.4 करोड़) के आधार पर यदि राज्य के कुल कर्ज का बंटवारा किया जाए, तो स्थिति चौंकाने वाली है. पश्चिम बंगाल के हर नागरिक पर औसतन 69 हजार रुपये का कर्ज है. वहीं, तमिलनाडु में प्रति व्यक्ति कर्ज की राशि बंगाल से भी अधिक (लगभग ₹1 लाख) है, लेकिन वहां की प्रति व्यक्ति आय बंगाल की तुलना में काफी बेहतर है.

बेरोजगारी का स्तर कितना?

बेरोजगारी दोनों राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके स्वरूप अलग-अलग हैं. तमिलनाडु में बेरोजगारी दर का अनुमानित स्तर 4.5% से 5% के बीच बना हुआ है. यहां बेरोजगारी का मुख्य कारण राज्य की उच्च साक्षरता दर है, जिसकी वजह से वर्कफोर्स में स्किल्ड जॉब्स की मांग बहुत अधिक रहती है. शिक्षित युवाओं की आकांक्षाओं और उपलब्ध रोजगार के बीच सामंजस्य बिठाना यहां की प्रमुख चुनौती है.

दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की स्थिति अधिक गंभीर है, जहां दर 6% से 6.5% के आसपास रहने का अनुमान है. बंगाल में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बड़े औद्योगिक निवेश की भारी कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर होना है. यहां के युवाओं को अक्सर काम की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है.

पश्चिम बंगाल में क्या है स्थिति?

पश्चिम बंगाल में शहरी बेरोजगारी और शिक्षित युवाओं में हताशा अधिक देखी गई है. राज्य सरकार 'लक्ष्मी भंडार' जैसी नकद हस्तांतरण योजनाओं पर भारी खर्च कर रही है, जिससे उपभोग तो बढ़ रहा है, लेकिन स्थायी रोजगार के लिए आवश्यक औद्योगिक निवेश अभी भी उस गति से नहीं आ रहा है जिसकी आवश्यकता है.

तमिलनाडु का मॉडल कर्ज लेकर निवेश पर आधारित दिखता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है. इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल का मॉडल कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक केंद्रित है, जिसके कारण कर्ज का बोझ तो बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादक संपत्तियों का निर्माण उस अनुपात में नहीं हो पा रहा है.