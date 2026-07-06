इंडोनेशिया में जाकर कितने हो जाएंगे 1 लाख रुपये? भारत से कितनी कमजोर है इस मुस्लिम देश की करेंसी

क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा खूबसूरत मुस्लिम बहुल देश भी है जहां कदम रखते ही आपके 1 लाख रुपये सीधे करोड़ों में बदल जाते हैं?

पीएम मोदी राष्ट्रपति सुबियांतो के निमंत्रण पर 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के आधिकारिक द्विपक्षीय दौरे पर

इससे पहले राष्ट्रपति सुबियांतो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने थे

दोनों देशों की करेंसी के सीधे इस्तेमाल को लेकर बातचीत आगे बढ़ने की संभावना

इंडोनेशिया की करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपया काफी मजबूत है

अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं और बजट को लेकर थोड़े परेशान हैं, तो इंडोनेशिया आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. अक्सर लोगों को लगता है कि विदेश यात्रा बहुत महंगी होती है, लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां भारतीय रुपया जाते ही 'सुपरपावर' बन जाता है. ऐसा ही एक खूबसूरत मुस्लिम बहुल देश है इंडोनेशिया.

इन दिनों यह देश काफी चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया के आधिकारिक दौरे पर हैं. राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हो रहे इस दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं.

भारत से कितनी कमजोर है इंडोनेशिया की करेंसी?

सबसे पहले बात करते हैं वहां की करेंसी यानी मुद्रा की. जैसे भारत में रुपया चलता है, वैसे ही इंडोनेशिया की आधिकारिक करेंसी को इंडोनेशियाई रुपिया (Indonesian Rupiah - IDR) कहा जाता है. नाम भले ही मिलता-जुलता हो, लेकिन वैल्यू के मामले में भारतीय रुपया इंडोनेशियाई रुपिया के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है.

अगर मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें, तो भारत का महज 1 रुपया इंडोनेशिया के लगभग 190 से 195 रुपिया के बराबर बैठता है यानी भारत का सिक्का वहां जाते ही करीब 200 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है. यही वजह है कि भारतीयों के लिए इंडोनेशिया में घूमना, रहना और खाना-पीना काफी किफायती साबित होता है.

इंडोनेशिया जाकर कितने हो जाएंगे 1 लाख रुपये?

अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि अगर आप अपने साथ 1 लाख भारतीय रुपये लेकर इंडोनेशिया जाते हैं, तो वहां की करेंसी के हिसाब से आपके पास कितने पैसे होंगे? अगर हम 1 भारतीय रुपये की कीमत को औसतन 192 इंडोनेशियाई रुपिया मानकर चलें, तो भारत के 1 लाख रुपये इंडोनेशिया पहुंचते ही पूरे 1 करोड़ 92 लाख इंडोनेशियाई रुपिया बन जाएंगे.

जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना. भारत का 1 लाख रुपया आपको इंडोनेशिया की धरती पर कदम रखते ही करोड़पति बना देगा. इतनी बड़ी रकम के साथ आप वहां के बेहतरीन होटलों में रुक सकते हैं, शानदार जगहों पर घूम सकते हैं और जमकर शॉपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं.

पीएम मोदी का दौरा

पीएम मोदी का ये इंडोनेशिया दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. साल 2018 में पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान दोनों देशों के रिश्ते व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदले थे, जिसके बाद यह उनका पहला द्विपक्षीय दौरा है. इससे पहले, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 26 जनवरी 2025 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो चुके हैं.

इस हाई-प्रोफाइल दौरे से दोनों देशों के बीच न सिर्फ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा, बल्कि टूरिज्म और दोनों देशों की करेंसी के सीधे इस्तेमाल को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ सकती है. अगर आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सीधे रुपये में व्यापार आसान होता है, तो भारतीय पर्यटकों के लिए इंडोनेशिया की यात्रा और भी सुलभ और सस्ती हो जाएगी.

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