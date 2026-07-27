आंदोलन में शामिल होने पर FIR में आया नाम? इसके बाद क्या होगा, जानिए कितनी सजा और जुर्माना

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अगर आप किसी आंदोलन या प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं और पुलिस ने दर्ज एफआईआर में आपका नाम शामिल कर लिया है, तो घबराने के बजाय कानूनी नियमों को समझना जरूरी है.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में निकाले गए संसद मार्च ने हिंसक रूप ले लिया था. इस घटना के संबंध में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस के कई जवान घायल हुए. इसके साथ ही कई आंदोलनकारी भी चोटिल हुए थे.
कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि वह देश भर में उनके खिलाफ दर्ज FIR वापस ले. पार्टी का आरोप है कि बातचीत के दौरान मिले आश्वासनों के बावजूद छात्र कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे में आम सवाल उठता है कि किसी आंदोलन का हिस्सा बनने पर कौन सी धाराएं लगती हैं, कितनी सजा या जुर्माना हो सकता है और आगे क्या कानूनी प्रक्रिया होती है.
जब कोई प्रदर्शन बिना अनुमति के होता है या हिंसक रूप ले लेता है, तो पुलिस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है. कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) की 20 जुलाई को संसद चलो रैली के दौरान कर्तव्य पथ के पास हुई हिंसा के मामले में दर्ज प्राथमिकी में हत्या के प्रयास समेत 13 आरोप शामिल किए गए थे.
प्राथमिकी में, दंगा करने, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने, सरकारी अधिकारियों के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य अपराधों से जुड़ी धाराएं शामिल हैं. आपको बताते हैं किस धारा में कितनी सजा का प्रावधान है-
एफआईआर में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत जेल भेज दिया जाएगा. इसके बाद एक पूरी कानूनी प्रक्रिया चलती है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और गवाहों के आधार पर जांच करती है कि आपकी भूमिका सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक सीमित थी या आप हिंसा में शामिल थे.
7 साल से कम सजा वाले मामलों में पुलिस अक्सर धारा 35 BNSS के तहत पूछताछ का नोटिस भेजती है. आपको थाने जाकर अपना पक्ष रखना होता है. अगर धाराएं जमानती हैं, तो थाने से ही जमानत मिल जाती है. अगर धाराएं गैर-जमानती हैं, तो वकील के जरिए अदालत में अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए अर्जी देनी होती है.
केवल FIR दर्ज होने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता. हालांकि, जब तक अदालत से केस खत्म नहीं होता या पुलिस फाइनल क्लोजर रिपोर्ट दाखिल नहीं करती, तब तक सरकारी नौकरी के पुलिस वेरिफिकेशन और पासपोर्ट बनवाने/रिन्यू कराने में अड़चन आ सकती है. अगर आप किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा थे और नाम गलती से आ गया है, तो आप उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके FIR रद्द कराने की मांग भी कर सकते हैं.
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