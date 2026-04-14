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कितने सिलिंडर LPG लेकर आ रहा जग विक्रम? रसोई गैस की किल्लत पर सरकार का बड़ा अपडेट

LPG वेसल जग विक्रम आज भारत पहुंचेगा. यह जहाज 20,400 मेट्रिक टन गैस लेकर भारत आ रहा है. केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि भारत में गैस सप्लाई सामान्य हो गई है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 14, 2026, 09:38 AM IST

कितने सिलिंडर LPG लेकर आ रहा जग विक्रम? रसोई गैस की किल्लत पर सरकार का बड़ा अपडेट

LPG Vessel जग विक्रम आज भारत पहुंचेगा.

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पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि देश में LPG सप्लाई सामान्य हो गई है. सरकार ने बताया कि तनाव शुरू होने के बाद से अब तक भारत में 4.32 लाख लोगों ने नया PNG कनेक्शन लगवाया है. इसका साथ ही सरकार की तरफ से बताया गया है कि LPG Vessel जग विक्रम आज भारत पहुंचेगा. जग विक्रम 11 अप्रैल को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकला था. 14 अप्रैल को जहाज कांडला पोर्ट पहुंचने वाला है. 

कितनी रसोई गैस लेकर आ रहा है जग विक्रम

पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, जग विक्रम 20,400 मेट्रिक टन LPG लेकर आ रहा है. 20,400 टन यानी 2,04,00,000 किलो गैस. इतनी गैस से लगभग 14 लाख घरेलू सिलिंडर भरे जा सकते हैं. यह भारत की रोज़ की LPG ज़रूरत का लगभग 28 प्रतिशत है. बता दें कि भारत में रोज़ाना औसत 50 से 55 लाख सिलिंडरों की बुकिंग होती है.

LPG Supply पर सरकार ने क्या कहा?

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बताया है कि भारत में LPG, पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई सामान्य बनी हुई है. सरकार ने जनता से पैनिक न करने की अपील की है. सरकार ने जानकारी दी है कि करीब 98 प्रतिशत LPG बुकिंग ऑनलाइन की जा रही है. 

सरकार ने बताया कि मार्च 2026 से अब तक देश भर में 1.28 लाख से ज्यादा छापेमारी की गई है, जिसमें 59,000 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं. इसके साथ ही 1,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गईं और 238 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई जारी है. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की अनावश्यक खरीद से बचें. 

बता दें कि मार्च महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने LPG सिलिंडर के दाम बढ़ाए थे. उसके बाद सरकार की तरफ से कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं. सामान्य पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. हालांकि, जेट फ्यूल और प्रिमियम पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं. LPG क्राइसिस के बीच सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिन इलाकों में PNG नेटवर्क है वहां रहने वालों के लिए पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा.

 

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