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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

किस राज्य में कितने Gen Z विधायक, किस पार्टी के सबसे अधिक... UP- बिहार में कितनी है संख्या?

सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद देश में अगर किसी बात की चर्चा हो रही है, तो वह है Gen Z. इस जेन जी प्रोटेस्ट ने सरकार के हिला दिया था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा. आइए जानते हैं कि किस राज्य में कितने Gen Z विधायक हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 05, 2026, 09:35 AM IST

किस राज्य में कितने Gen Z विधायक, किस पार्टी के सबसे अधिक... UP- बिहार में कितनी है संख्या?

रविंद्र सिंह भाटी और मैथिली ठाकुर

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  • देश में मौजूदा समय में कुल 20 जेन जी विधायक हैं. 
  • तमिलनाडु में सबसे ज्यादा Gen Z विधायक हैं.
  • बिहार और राजस्थान में 1-1 जेन जी विधायक हैं. 
  • बीजेपी में सबसे अधिक जेन जी विधायक हैं.

नीट यूजी पेपर लीक को लेकर सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद देश भर में Gen Z की चर्चा तेजी से हो रही है. चर्चा भी क्यों न हो सीजेपी प्रोटेस्ट में देश भर के Gen Z जो शामिल हुए थे. ऐसे में अब यह भी चर्चा हो रही है कि राज्यों के विधानसभा में इनकी संख्या कितनी है. किस राज्य में किस पार्टी से सबसे अधिक Gen Z विधायक हैं. आइए जानते हैं विस्तार से. 

2011 की जनगणना के अनुसार 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए या 14-29 साल की उम्र के लोगों को Gen Z कहा जाता है. मौजूदा समय में  देश की 142.6करोड़ की आबादी में जेन Z की हिस्सेदारी 36.74 करोड़ यानी की 25.8 फीसदी है. वहीं अकेले 25 साल और उससे अधिक उम्र के जेन Z की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 8.9 फीसदी है. 

देश में कितने Gen Z विधायक?    

मौजूदा समय में 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल विधायकों की संख्या 4,131 हैं, जिनमें से महज 20 विधायक ही Gen Z हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 6 विधायक अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों से और तीन अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों से चुने गए थे.

किस राज्य में कितने Gen Z विधायक?

2026 के विधानसभा चुनावों के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 4  Gen Z विधायक हैं, जिनमें से तीन सत्ताधारी पार्टी TVK से और एक AIADMK से. इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, जहां इनकी संख्या 3 है. ये सभी बीजेपी के विधायक हैं. वहीं बिहार, मेघालय और तेलंगाना में दो-दो विधायक हैं. आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी और राजस्थान में एक-एक विधायक है. इन सभी राज्यों में पिछली बार 2023 और 2026 के बीच चुनाव हुए थे.

किस पार्टी में सबसे अधिक Gen Z विधायक? 

रिपोर्ट के अनुसार पार्टी वाइज BJP में सबसे अधिक 5 जेन जी विधायक हैं.  उसके बाद कांग्रेस में 4 और TVK में  3 विधायक हैं. तमिलनाडु में AIADMK और DMK, आंध्र में जन सेना पार्टी, बिहार में JD(U), महाराष्ट्र में NCP(SP) और मेघालय की दो क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकरक सभी में एक-एक Gen Z विधायक हैं. इसके अलावा राजस्थान में एक निर्दलीय Gen Z विधायक है. 

इन विधायकों का नहीं है कोई राजनीतिक बैकग्राउंड

इन 20 Gen Z विधायकों में से 12 ऐसे हैं जो राजनीति में नए हैं और जिनका कोई चुनावी अनुभव या राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है. इनमें तमिलनाडु के विधायक और डॉक्टर धिलिपान जयशंकर, पश्चिम बंगाल के विधायक और पूर्व पत्रकार संतु पान, बिहार की विधायक व मशहूर सिंगर मैथिली ठाकुर शामिल हैं.

तमिलनाडु की नई चुनी गई TVK सरकार में सबसे कम उम्र की मंत्री कीर्तना S के पास कोई चुनावी अनुभव नहीं है, लेकिन 2026 का चुनाव लड़ने से पहले वह I-PAC के साथ पॉलिटिकल कंसल्टेंट थीं. वहीं, रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान में निर्दलीय विधायक बनने से पहले एक स्टूडेंट लीडर थे.

राजनीतिक बैकग्राउंड के हैं ये जेन जी विधायक 

वहीं 8 Gen Z विधायक राजनीतिक परिवारों से आते हैं. इनमें सबसे प्रमुख हैं हरियाणा के विधायक आदित्य सुरजेवाला, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं. महाराष्ट्र के विधायक रोहित पाटिल, जो पूर्व डिप्टी CM आर आर पाटिल के बेटे हैं और पुडुचेरी के विधायक विग्नेश कन्नन, जिनके पिता पूर्व लोकसभा सांसद और पुडुचेरी विधानसभा के पूर्व स्पीकर पी कन्नन हैं. तेलंगाना में माइनमपल्ली रोहित, असम में तंजील हुसैन, ओडिशा में उपासना महापात्रा और मेघालय में दमनबैत लमारे जैसे कई अन्य विधायक भी पूर्व विधायकों के परिवार से आते हैं. 

40 से कम उम्र के देश में कितने विधायक?

रिपोर्ट के अनुसार देश में  397 विधायक 40 साल या उससे कम उम्र के हैं. इनमें Gen Z के भी 20 विधायक भी शामिल हैं. छत्तीसगढ़ में 40 साल या उससे कम उम्र के विधायकों का अनुपात सबसे अधितत 35.6% है. इसके बाद तमिलनाडु 20.9%, मेघालय 16.7%, पश्चिम बंगाल 15.7% और बिहार 15.6% हैं. 

इन राज्यों में से तमिलनाडु और बंगाल में इस साल चुनाव हुए, जबकि बिहार में 2025 के आखिर में वोटिंग हुई थी. अगर कुल संख्या की बात करें, तो तमिलनाडु में 40 साल या उससे कम उम्र के सबसे ज्यादा 49 विधायक हैं. इसके बाद बंगाल में 46, बिहार 38, यूपी 37 और छत्तीसगढ़ में 32 विधायक 40 साल से कम उम्र के हैं. 

 

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