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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितनी ब्रह्मोस मिसाइलें दागीं? अब पता चला सच, इस रणनीति से घुटनों पर आया था पाकिस्तान

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और नौसेना ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं किया था. भारतीय वायुसेना ने Su-30MKI फाइटर जेट्स से सीमित संख्या में ही ये मिसाइलें दागी थीं.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 03, 2026, 05:03 PM IST

ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितनी ब्रह्मोस मिसाइलें दागीं? अब पता चला सच, इस रणनीति से घुटनों पर आया था पाकिस्तान

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पहली बार ब्रह्मोस का इस्तेमाल युद्ध में हुआ. ( AI इमेज)

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Operation Sindoor: अप्रैल 2025 में जब पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तब पाकिस्तान सेना ने भारत पर पलटवार करने की कोशिश की. भारत का लक्ष्य केवल आतंकी ठिकाने ध्वस्त करना था लेकिन, पाकिस्तान ने जब भारतीय सैनिक और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो भारतीय वायु सेना ने मोर्चा संभाला. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया. ब्रह्मोस की मार पाकिस्तान झेल नहीं पाया और 10 मई को उसने घुटने टेक दिए. खास बात ये है कि भारत ने सिर्फ गिनती की ब्रह्मोस मिसाइलें दागीं थीं. 

ये भी पढ़िए- वायुसेना के कितने Su-30MKI फाइटर ब्रह्मोस से लैस हुए?

कितनी ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया?

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वायुसेना ने  Su-30MKI फाइटर जेट्स से 19 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दागी थीं. इसके अलावा 10 मई की सुबह राफेल जेट्स से 19 SCALP मिसाइलें भी दागी गईं. इस स्ट्राइक में पाकिस्तान के  11 अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया. पाकिस्तान के बड़े एयरबेस जैसे नूर खान, जैकोबाबाद और सरगोधा के साथ-साथ दूसरे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारतीय मिसाइलों का निशाना बने. 

पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के लिए भारत ने बड़े पैमाने पर बमबारी नहीं की. इसकी जगह अहम ठिकानों पर सटीक हमला करने की रणनीति बनाई गई थी.  भारतीय वायु सेना ने एक आधुनिक नेटवर्क-सेंट्रिक तरीका अपनाया जिसमें  एयर डिफेंस को बेअसर कर सटीक 'स्टैंड-ऑफ' हमले किए गए. इस दौरान पाकिस्तान को अपने रडार सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर किया गया. उनके एयर डिफेंस ठिकानों का पता लगाने के लिए इज़राइल में बने 'हारोप' लोइटरिंग म्यूनिशन और डिकॉय प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया.  जब ये सिस्टम एक्टिव हो गए और उनकी लोकेशन का पता चल गया, तो सुरक्षित दूरी से ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलें दागी गईं. इन हमलों के दौरान भारतीय विमान पाकिस्तान के एयरस्पेस से दूर ही रहे. 

दुनिया ने देखी ब्रह्मोस की ताकत

ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का खिताब पहले ही मिल चुका था. लेकिन, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार सबने इसकी असली ताकत को देखा. पाकिस्तान को बेबस करने के लिए हवा से लॉन्च की जाने वालीं केवल 19 मिसाइलों की जरूरत पड़ी. इस दौरान सेना और नौसेना ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं किया. मैक 2.8 की स्पीड से हमला करने वाली ब्रह्मोस को जब हवा से दागा जाता है तब इसे रोकना तो दूर ट्रैक करना भी लगभग असंभव हो जाता है. भारतीय वायुसेना का फ्रंटलाइन फाइटर सुखोई 30 एमकेआई अपनी सीमा के अंदर रहते हुए ये घातक मिसाइल दाग सकता है. ब्रह्मोस की मौजूद रेंज लगभग 400 किमी है. इसके 800 किमी रेंज वाले वर्जन का परीक्षण भी हो चुका है. इसका मतलब है कि भविष्य में पाकिस्तान का हर सैन्य ठिकाना भारतीय मिसाइल की रेंज में होगा. 

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