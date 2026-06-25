वेनेजुएला में भूकंप से कुछ देर पहले Google ने भेजा अलर्ट, क्या आपके फोन पर भी आएगी ऐसी चेतावनी? जानिए

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वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान कई लोगों के एंड्रॉइड फोन जमीन हिलने से ठीक पहले अचानक बजने लगे. जिसने लोगों को संभलने के लिए कुछ बेहद कीमती सेकेंड दे दिए.
वेनेजुएला में जब गुरुवार (25 जून 2026) को लगातार दो भयानक भूकंप आए, तो जमीन हिलने से ठीक कुछ सेकेंड पहले कई लोगों के एंड्रॉइड फोन अचानक बजने लगे. उनके स्क्रीन पर चेतावनी के मैसेज दिखने लगे कि भूकंप आने वाला है, सुरक्षित हो जाइए. बहुत से लोग हैरान रह गए कि आखिर उनके मोबाइल को कैसे पता चला कि धरती डोलने वाली है?
इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि गूगल का एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम काम कर रहा था. यह तकनीक दुनिया भर के करोड़ों स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करके भूकंप का पता लगाने वाला एक विशाल नेटवर्क तैयार करती है. आपको बताते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है.
आजकल के हर एंड्रॉइड फोन में एक्सेलेरोमीटर नाम का एक बेहद छोटा सेंसर होता है. आमतौर पर इसका काम यह पता लगाना होता है कि आप फोन को खड़ा रख रहे हैं या आड़ा ताकि स्क्रीन अपने आप घूम सके. लेकिन गूगल ने इस सेंसर का एक और कमाल का इस्तेमाल ढूंढ निकाला. जब धरती के भीतर से भूकंप की खास कंपन शुरू होती है, तो यह सेंसर उसे तुरंत पकड़ लेता है.
जैसे ही किसी फोन को यह असामान्य कंपन महसूस होती है, वह तुरंत गूगल के सर्वर को अपनी लोकेशन के साथ एक गुप्त सिग्नल भेज देता है. अब अगर किसी इलाके में सिर्फ एक फोन हिले, तो गूगल उसे नजरअंदाज कर देता है. लेकिन जब एक ही समय पर एक ही इलाके के सैकड़ों या हजारों फोन एक जैसा सिग्नल भेजने लगते हैं, तो गूगल का सर्वर समझ जाता है कि मामला गंभीर है.
इस तकनीक के पीछे विज्ञान का एक सीधा नियम है. भूकंप आने पर जमीन के भीतर से दो तरह की तरंगें निकलती हैं. पहली होती हैं पी-वेव्स, जो बहुत तेज चलती हैं लेकिन इनसे नुकसान नहीं होता. इंसान इन्हें महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन आपके फोन का सेंसर इन्हें तुरंत पकड़ लेता है.
दूसरी होती हैं एस-वेव्स, जो थोड़ी धीमी चलती हैं लेकिन असली तबाही यही मचाती हैं. जब फोन का सेंसर शुरुआती पी-वेव्स को पकड़कर गूगल को सिग्नल भेजता है, तो गूगल का सर्वर इंटरनेट के जरिए प्रकाश की रफ्तार से काम करता है. वह तबाही मचाने वाली एस-वेव्स के लोगों तक पहुंचने से पहले ही आस-पास के सभी एंड्रॉइड फोन्स पर अलर्ट भेज देता है. इससे लोगों को संभलने और सुरक्षित जगह पर छिपने के लिए कुछ बेहद कीमती सेकेंड मिल जाते हैं.
गूगल का यह सिस्टम भूकंप के खतरे को देखते हुए दो तरह की चेतावनी देता है-
गूगल ने इस बेहतरीन तकनीक की शुरुआत भारत में साल 2023 में ही कर दी थी. अगर आपके पास एंड्रॉइड 5.0 या उससे ऊपर का वर्जन है और आपके फोन में इंटरनेट चालू है, तो आपको यह अलर्ट अपने आप मिल जाएगा. हालांकि, अगर कोई चाहे तो इसे अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर बंद भी कर सकता है.