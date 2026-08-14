FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'युवाओं को गुमराह करने की कोशिश...', 'कॉकरोच' टिप्पणी पर बवाल को लेकर क्या-क्या बोले CJI सूर्यकांत?

'युवाओं को गुमराह करने की कोशिश...', 'कॉकरोच' टिप्पणी पर बवाल को लेकर क्या-क्या बोले CJI सूर्यकांत?

व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया जिससे भड़का है जापान? जानिए रूस के साथ 'इतुरुप द्वीप' को लेकर क्या है विवाद

व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया जिससे भड़का है जापान? जानिए रूस के साथ 'इतुरुप द्वीप' को लेकर क्या है विवाद

कल का मौसम, 15 अगस्त: दिल्ली में होगी हल्की बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम और गाजियाबाद के लिए IMD का वेदर अपडेट

कल का मौसम, 15 अगस्त: दिल्ली में होगी हल्की बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम और गाजियाबाद के लिए IMD का वेदर अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल

हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल

Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक

Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

किस देश के लोग भारत को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? 36 देशों में किया गया सर्वे, सामने आई ये रिपोर्ट

ब्रिटेन के 71 प्रतिशत लोग, इजरायल के 60 प्रतिशत लोग, जर्मनी के 63 प्रतिशत लोग, इटली के 56 प्रतिशत लोग और स्वीडन के 55 प्रतिशत लोग भारत को अच्छी छवि वाला देश मानते हैं.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Aug 14, 2026, 05:01 PM IST

किस देश के लोग भारत को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? 36 देशों में किया गया सर्वे, सामने आई ये रिपोर्ट

प्यू रिसर्च ने भारत की छवि को लेकर कराया था सर्वे. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • 36 देशों में लगभग 42 हजार लोगों से भारत के बारे में उनकी राय पूछी गई
  • पाकिस्तान में 7 प्रतिशत लोग भारत के बारे में अच्छी राय रखते हैं
  • बांग्लादेश में 42 प्रतिशत लोगों की राय भारत के बारे में अच्छी है

दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां भारतीय नहीं रहते हों. दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ भारत के रिश्ते भी अच्छे हैं. अलग-अलग देशों के लोगों की भारत को लेकर अलग-अलग राय भी है. आखिर दुनिया भारत को किस नजरिए से देखती है? इस सवाल को लेकर प्यू रिसर्च सेंटर ने 36 देशों में एक सर्वे कराया. इस सर्वे में सामने आया है कि किस देश के लोग भारत को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और किस देश के लोग सबसे ज्यादा नापसंद. कुछ देश ऐसे भी हैं जहां भारत को लेकर राय लगभग बराबर बंटी हुई है. आइये जानते हैं कि प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण में क्या पता चला. 

36 देशों के 42 हजार लोग सर्वे में शामिल हुए

प्यू रिसर्च सेंटर ने इस साल फरवरी से मई के बीच 36 देशों में लगभग 42 हजार लोगों से भारत के बारे में उनकी राय पूछी. इसमें ये जानने का प्रयास किया गया कि उनकी राय भारत के बारे में सकारात्मक है या नकारात्मक. सर्वे में सामने आया कि लगभग 45 प्रतिशत लोगों को भारत पसंद है. 41 प्रतिशत लोग नकारात्मक राय रखते थे. 14 प्रतिशत लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे.

भारत के प्रति सबसे अच्छी राय किस देश में?

सर्वे से पता चला कि श्रीलंका में भारत के प्रति सबसे अच्छी राय रखने वाले लोग हैं. श्रीलंका में सर्वे में शामिल हुए लोगों में 79 प्रतिशत लोगों ने भारत के बारे अच्छी राय जाहिर की. यही नहीं इनमें से 63 प्रतिशत लोगों ने भारत को देश का अहम सहयोगी भी माना. सिर्फ 11 प्रतिशत लोगों की राय ही भारत के बारे में नकारात्मक थी. भारत के प्रति यह सकारात्मक सोच दिखाती है कि श्रीलंका के साथ उसके रिश्ते कितने अच्छे हैं. 

श्रीलंका के अलावा केन्या के 71 प्रतिशत लोग, ब्रिटेन के 71 प्रतिशत लोग, इजरायल के 60 प्रतिशत लोग, जर्मनी के 63 प्रतिशत लोग, इटली के 56 प्रतिशत लोग और स्वीडन के 55 प्रतिशत लोग भारत को अच्छी छवि वाला देश मानते हैं. 

किस देश के लोग भारत को नापसंद करते हैं?

इस सवाल का जवाब अनुमान के मुताबिक ही है. प्यू रिसर्च के सर्वे के अनुसार, पाकिस्तान में इस सर्वेक्षण में शामिल 91 प्रतिशत लोगों की भारत के बारे में राय अच्छी नहीं है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में 7 प्रतिशत लोगों ने भारत के बारे में अच्छी राय रखी. 

अन्य देशों की बात करें तो बांग्लादेश में 42 प्रतिशत लोगों की राय भारत के बारे में अच्छी है जबकि, 51 प्रतिशत लोग भारत को पसंद नहीं करते. मलेशिया में लगभग 58 प्रतिशत लोग भारत के बारे अच्छी राय नहीं रखते. कई अन्य एशियाई देशों में भारत की छवि काफी अच्छी है. जापान के लगभग 55 प्रतिशत लोग भारत को पसंद करते हैं. सिंगापुर के 51 प्रतिशत और इंडोनेशिया के 50 प्रतिशत लोगों की राय भारत के बारे में अच्छी है. फिलीपींस में 49 प्रतिशत और थाइलैंड में 55 प्रतिशत लोग भारत को पसंद करते हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement