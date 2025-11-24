दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हुआ Tejas विमान? HAL ने बयान जारी कर दी अहम जानकारी

दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे को लेकर HAL ने आधिकारिक बयान जारी किया है. इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना में भारतीय वायु सेना के साहसी पायलट, विंग कमांडर नमनश स्याल ने अपनी जान गंवा दी.

दुबई एयरशो के दौरान हुए तेजस लड़ाकू विमान के हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. आसमान में दमदार प्रदर्शन करते वक्त अचानक आग की लपटों में बदलते इस विमान को देखकर हर किसी का दिल दहल उठा. इस दुर्घटना में भारतीय वायु सेना के बहादुर पायलट विंग कमांडर नमनश स्याल की शहादत ने पूरे देश को गमगीन कर दिया. इस घटना के बाद कई सवाल उठे कि, क्या यह तकनीकी खराबी थी? क्या इससे भारत की रक्षा तैयारियों और HAL के भविष्य पर असर पड़ेगा? अब HAL ने इन सवालों को लेकर एक बयान जारी की है.

दरअसल, सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने कहा कि दुबई में हुई दुर्घटना एक असाधारण घटना थी. कंपनी का कहना है कि यह सामान्य तकनीकी समस्या नहीं थी, बल्कि कुछ दुर्लभ कारणों से यह हादसा हुआ, जिनकी जांच तेजी से की जा रही है. वहीं, HAL ने पायलट के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि वे इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़े हैं.

निवेशकों में इस घटना के बाद चिंता बढ़ गई थी

Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) states that the crash of a Tejas fighter jet during an aerial display at the Dubai Air Show on November 21 is "an isolated occurrence".



We would like to bring to your attention that the recent incident during the aerial display at the Dubai Air… pic.twitter.com/T4Siy1ZjcG — Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2025

इस हादसे ले बाद, निवेशकों में इस घटना के बाद चिंता बढ़ गई थी कि कहीं इससे HAL के प्रोजेक्ट्स और बिजनेस पर नकारात्मक असर न पड़े. लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि उनकी सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं. कंपनी ने यह भी बताया कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और तथ्य सामने आने पर सभी को जानकारी दी जाएगी.

