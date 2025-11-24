FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हुआ Tejas विमान? HAL ने बयान जारी कर दी अहम जानकारी

Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ

Dharmendra Last Film: कब रिलीज होगी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, मौत से चंद घंटे पहले रिलीज हुआ था पोस्टर

IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम

धर्मेंद्र के वो 10 जबरदस्त डायलॉग्स जो आज भी हैं मशहूर! एक ने तो मचा दिया था तहलका

दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हुआ Tejas विमान? HAL ने बयान जारी कर दी अहम जानकारी

दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे को लेकर HAL ने आधिकारिक बयान जारी किया है. इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना में भारतीय वायु सेना के साहसी पायलट, विंग कमांडर नमनश स्याल ने अपनी जान गंवा दी.

राजा राम

Updated : Nov 24, 2025, 05:15 PM IST

दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हुआ Tejas विमान? HAL ने बयान जारी कर दी अहम जानकारी
दुबई एयरशो के दौरान हुए तेजस लड़ाकू विमान के हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. आसमान में दमदार प्रदर्शन करते वक्त अचानक आग की लपटों में बदलते इस विमान को देखकर हर किसी का दिल दहल उठा. इस दुर्घटना में भारतीय वायु सेना के बहादुर पायलट विंग कमांडर नमनश स्याल की शहादत ने पूरे देश को गमगीन कर दिया. इस घटना के बाद कई सवाल उठे कि, क्या यह तकनीकी खराबी थी? क्या इससे भारत की रक्षा तैयारियों और HAL के भविष्य पर असर पड़ेगा? अब HAL ने इन सवालों को लेकर एक बयान जारी की है. 

दरअसल, सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने कहा कि दुबई में हुई दुर्घटना एक असाधारण घटना थी. कंपनी का कहना है कि यह सामान्य तकनीकी समस्या नहीं थी, बल्कि कुछ दुर्लभ कारणों से यह हादसा हुआ, जिनकी जांच तेजी से की जा रही है. वहीं, HAL ने पायलट के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि वे इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़े हैं. 

यह भी पढ़ें: Dharmendra Death: ही-मैन के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर, इन सितारों ने दी अभिनेता को श्रद्धांजलि

निवेशकों में इस घटना के बाद चिंता बढ़ गई थी

इस हादसे ले बाद, निवेशकों में इस घटना के बाद चिंता बढ़ गई थी कि कहीं इससे HAL के प्रोजेक्ट्स और बिजनेस पर नकारात्मक असर न पड़े. लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि उनकी सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं. कंपनी ने यह भी बताया कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और तथ्य सामने आने पर सभी को जानकारी दी जाएगी. 

IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
धर्मेंद्र के वो 10 जबरदस्त डायलॉग्स जो आज भी हैं मशहूर! एक ने तो मचा दिया था तहलका
धमेंद्र की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, टॉप पर नहीं है 'Sholey'; इस फिल्म का 100 करोड़ का कलेक्शन
Dharmendra Networth: कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!
