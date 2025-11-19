FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहारः नई सरकार में बीजेपी और जेडीयू के 14-14 मंत्री होंगे- सूत्र | बिहार में संभावित मंत्रियों का लिस्ट आई, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही डिप्टी CM होंगे | बिहार में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, नीतीश कुमार 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे

भारत

7 साल में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने कैसे कमाए 415 करोड़ रुपये? दुबई से लिंक की खबर में कितनी सच्चाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी डॉक्टरों से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का केंद्र बनकर उभरा है और 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके के बाद से यह काफी चर्चा में आ गई है, जानें आखिर इस यूनिवर्सिटी से पिछले 17 साल से कैसे सैकड़ों करोड़ की कमाई कर डाली...

जया पाण्डेय

Updated : Nov 19, 2025, 12:25 PM IST

7 साल में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने कैसे कमाए 415 करोड़ रुपये? दुबई से लिंक की खबर में कितनी सच्चाई

दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट के बाद से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी काफी चर्चा में आ गई है. यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी डॉक्टरों से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का केंद्र बनकर उभरा है. ब्लास्ट में कम से कम 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे. मंगलवार को ईडी ने इस यूनिवर्सिटी  के फाउंडर और चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है. ऐसे में इस यूनिवर्सिटी की कमाई को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

कैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सैकड़ों करोड़ में हुई कमाई?

वित्तीय विश्लेषण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2024-25 के बीच अल-फ़लाह इंस्टीट्यूट ने ट्यूशन फीस आदि से लगभग 415.10 करोड़ रुपये कमाए. ईडी का दावा है कि यह राशि अवैध तरीके से कमाई गई है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इस अवधि के दौरान जनता के सामने अपनी मान्यता और कानूनी स्थिति को गलत तरीके से पेश किया.

वर्ष 2014-15 और 2015-16 में ₹30.89 करोड़ और ₹29.48 करोड़ दान के रूप में दिखाए गए थे. इसी तरह 2016-17 से यूनिवर्सिटी ने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शैक्षणिक आय के रूप में दिखाना शुरू कर दिया. 2018-19 में यह आय ₹24.21 करोड़ थी. यही स्थिति 2024-25 में भी बनी रही, जब इस साल यह आय बढ़कर ₹80.01 करोड़ हो गई.

दुबई से लिंक की भी है खबर

सूत्रों के अनुसार अल फलाह यूनिवर्सिटी का लिंक दुबई के एक ट्रस्ट से है. उसामा अख्तर अल-फ़लाह स्कूल ऑफ़ इंजीनियरिंग की गवर्निंग बॉडी की सदस्य हैं. वह वर्तमान में दुबई में रहती हैं. उनके लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के अनुसार वह इंटीरियर फिटिंग और कपड़ा व्यवसाय से जुड़ी हैं. अब एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या दुबई से वित्तीय लेनदेन और नेटवर्किंग के ज़रिए भारत में गतिविधियां चलाने की कोई कोशिश की गई थी.

केंद्रीय जांच एजेंसी 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद से दिल्ली भर में लगभग दो दर्जन जगहों पर छापेमारी कर चुकी है. दिल्ली विस्फोट मामले में कई आरोपी डॉक्टर हैं जो फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी से जुड़े थे. लाल किले के पास विस्फोट में उड़ाई गई हुंडई i20 कार के पीछे मौजूद डॉ. उमर नबी कथित तौर पर इस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

