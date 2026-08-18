Balochistan: कितनी खतरनाक है बलूच आर्मी? 8 दिनों में मार गिराए 26 सुरक्षाकर्मी, बुरी तरह डरा पाकिस्तान

Balochistan: बलूचिस्तान में चल रहे हिंसक संघर्ष में बलूच आर्मी, पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रही है. 8 दिनों में किए गए 22 हमलों में बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के 26 जवान मारने का दावा किया है. आइए जानते हैं कि बलूच आर्मी कितनी खतरनाक है और इसकी स्थापना कब की गई थी.

बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना और बीएलए से बीच संघर्ष जारी है

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान सेना पर भारी पड़ रही है

8 दिनों में पाकिस्तानी सेना के 26 जवानों को बीएलए ने मार गिराया

बीएलए पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने की मांग कर रहा है

Balochistan: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी संगठनों और पाक सेना के बीच चल रहे हिंसक सघर्ष में बूलच आर्मी पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रही है. बलूच आर्मी के ओर से पिछले करीब 8 दिनों में बलूचिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में 22 हमले किए और इन हमलों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 26 जवान मारे गए. ऐसे में आइए जानते हैं बलूच आर्मी कितनी खतरनाक और ताकतवर है, जो पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रही है.

क्यों हो रहा बलूचिस्तान में संघर्ष?

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसका सशस्त्र संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक बलूचिस्तान, पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र नहीं हो जाता. संगठन लंबे समय से पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की मांग करता आ रहा है और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला अभियान चलाता है.

बीएलए ने कहां-कहां गिराए बम?

बलूच आर्मी के अनुसार कलात और सुरब में किए गए हमलों में करीब 20 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए. इसके अलावा चगाई, खारान और पंजगुर में पुलिस और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया. बीएलए ने नुश्की, तुरबत और क्वेटा में एक साथ किए गए हमलों की जिम्मेदारी भी ली है. वहीं पाकिस्तान की ओर से इन दावों की सार्वजनिक रूप से अभी तक पुष्टि नहीं की गई है.

कितना बड़ा संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी?

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान में सक्रिय प्रमुख अलगाववादी सशस्त्र संगठनों में से एक है. संगठन का उद्देश्य पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना है. यह संगठन लंबे समय से पाकिस्तानी सेना, पुलिस और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाता रहा है और हमला करता रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीएलए के करीब 1 लाख सक्रिय सदस्य हैं.

कितनी खतरनाक है बलूच आर्मी?

बलूच आर्मी गुरिल्ला युद्ध में माहिर है. इसके अलावा इसकी एक स्पेशल मजीद ब्रिगेड भी है, जो आत्मघाती हमलों में माहिर है, जिससे पास सेना बुरी तरह से डरी हुई है. बिग्रेड के सदस्य कहीं भी अचानक से आत्मघाती हमला कर देते हैं. पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमलों के दौरान बलूच आर्मी उनके हथियारों को अपने कब्जे में ले लेती है.

कौन करता है बलूच आर्मी की मदद?

पाकिस्तान अक्सर भारत पर यह आरोप लगाता रहता है कि बूलच में वह विद्रोहियों की मदद करता है, जिसे भारत हमेशा खारिज करता रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने हैं बलूच आर्मी तस्करी, अवैध वसूली और वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के जरिए अपनी फंडिंग जुटाते हैं.

कब हुई थी बलूच आर्मी की स्थापना?

1970 दशक में जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तब बलुचिस्तान में बीएलए के नाम से कई सशस्त्र गतिविधियां सामने आई थीं. हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की इसकी स्थापना को साल 2000 से माना जाता है. यह खुद हो बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाला संगठन बताता है, लेकिन पाकिस्तान और कई अन्य देश इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं. 2018 से बीएलए के प्रमुख नेता बशीर जैब है.

बलूचिस्तान में कितना है बीएलए का कंट्रोल?

BLA की ओर से बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर नियंत्रण का दावा किया जाता रहा है. संगठन का कहना है कि उसका करीब 85 फीसदी क्षेत्र पर कंट्रोल है. इसके अलावा उसने बलूचिस्तान के लिए अलग राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडे और बलोची फलूस नाम के मुद्रा की घोषणा करने का भी दावा किया है. वहीं इन दावों को पाकिस्तान सरकार या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है.

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