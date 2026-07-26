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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

किसने किया था 'कॉकरोच' वाला कमेंट? जिसके बाद खड़ा हुआ इतना बड़ा आंदोलन, जंतर-मंतर पर अब कौन है मौजूद

सोशल मीडिया के मीम्स से शुरू हुई यह जंग जंतर-मंतर के सड़कों तक पहुंची, जिसमें सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी साथ मिला.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 26, 2026, 09:53 AM IST

किसने किया था 'कॉकरोच' वाला कमेंट? जिसके बाद खड़ा हुआ इतना बड़ा आंदोलन, जंतर-मंतर पर अब कौन है मौजूद

कॉकरोच जनता पार्टी (Image Source- IANS)

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  • सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कथित "कॉकरोच" वाले बयान को छात्रों ने अपना प्रतीक बना लिया
  • इसी नाराजगी से 'कॉकरोच जनता पार्टी' का जन्म हुआ
  • इंस्टाग्राम पर 2.6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ CJP देश का बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना 
  • 28 जून से सोनम वांगचुक के अनशन से जुड़ने के बाद यह देशव्यापी जन-आंदोलन बन गया

एक अदालत के भीतर दिए गए कथित बयान से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते भारत का सबसे बड़ा और चर्चित छात्र आंदोलन बन जाएगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी. शनिवार (25 जुलाई 2026) को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा मांगें मान लिए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत का सार्वजनिक रूप से शुक्रिया अदा किया. 

ताने से हुई आंदोलन की शुरुआत!

आंदोलनकारियों ने कहा कि CJI की एक टिप्पणी ने ही उन्हें विरोध का वह नाम और प्रतीक दिया, जिसने देश के लाखों युवाओं को एक मंच पर ला खड़ा किया. इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा करीब 72 दिन पहले 15 मई को लिखी गई थी. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा था, "देश में कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं." 

अपने बयान पर CJI ने दी थी ये सफाई

हालांकि, अगले ही दिन जबलपुर के एक कार्यक्रम में उन्होंने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था और उनका निशाना सिर्फ फर्जी डिग्री वाले वकीलों पर था. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. युवाओं ने इस तंज को अपना हथियार बना लिया. सोशल मीडिया पर कॉकरोच के मीम्स, कार्टून और पोस्टर्स की बाढ़ आ गई. अभिजीत दीपके ने इसी नाराजगी को 'कॉकरोच जनता पार्टी' का नाम दिया. जब इनका अकाउंट बंद किया गया, तो वे "कॉकरोच कभी नहीं मरते" की टैगलाइन के साथ नए पेज के साथ लौटे.

डिजिटल मीडिया से सड़कों तक की जंग 

CJP देखते ही देखते युवाओं का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया. इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या 2.6 करोड़ से ऊपर निकल गई, जिसने देश की बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों के आधिकारिक पेजों को भी पीछे छोड़ दिया. रील्स, लाइव स्ट्रीम और मीम्स के जरिए जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन की हर खबर हर घर तक पहुंचने लगी. डिजिटल क्रांति का यह असर 6 जून को पहली बार सड़क पर दिखा, जब हजारों छात्र जंतर-मंतर पहुंचे. इसके बाद देश के अलग-अलग कोनों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए.

20 जून का निर्णायक पड़ाव और सोनम वांगचुक का साथ 

20 जून को आंदोलन ने बेहद गंभीर मोड़ ले लिया. दिल्ली पहुंचे हजारों छात्रों ने जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. पुलिस के दबाव के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे. AISA, SFI जैसे छात्र संगठन भी आंदोलन से जुड़ गए. आंदोलन को असली ताकत 28 जून को मिली, जब मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पहुंचे.

उन्होंने छात्रों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी. वांगचुक के जुड़ते ही यह सिर्फ छात्रों का नहीं, बल्कि आम नागरिकों, शिक्षकों, वकीलों और अभिभावकों का जन-आंदोलन बन गया. पुलिस द्वारा वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने और छात्रों पर की गई सख्त कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया.

20 जुलाई का संसद मार्च 

20 जुलाई को छात्रों ने संसद भवन का रुख किया. भारी बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के बावजूद छात्र डटे रहे. इस पुलिस कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो मुंबई, कोलकाता, इंदौर से लेकर विदेशों में बसे भारतीयों ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया. आखिरकार, इस चौतरफा दबाव के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ ही छात्रों की मांगों पर सहमति बनी. 

जंतर-मंतर पर अब कैसे हैं हालात?

करीब एक महीने तक चले धरना-प्रदर्शन के समाप्त होने के बाद जंतर-मंतर से प्रदर्शनकारियों के हटते ही NDMC ने सफाई अभियान तेज कर दिया है. रविवार (26 जुलाई 2026) सुबह तक प्रदर्शन स्थल पूरी तरह खाली करा लिया गया है और वहां साफ-सफाई का काम लगातार जारी है. अधिकारियों की टीम पूरे इलाके को पहले जैसी स्थिति में बहाल करने में जुटी हुई है. 

सभी बंद मुख्य स्टेशन खोले गए

वहीं, चार दिन तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो के 16 मुख्य स्टेशन एक बार फिर यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं. सभी स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट की सुविधा सामान्य रूप से बहाल हो गई है. आंदोलन खत्म होने के बाद अब सरकार द्वारा घोषित परीक्षा सुधारों और अन्य फैसलों के अमल पर सभी की नजर बनी रहेगी. 

ये भी पढ़ें- क्या फुल-टाइम पॉलिटिक्स में उतरेंगे CJP नेता? जानिए क्या है प्लान

 

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