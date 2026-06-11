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होर्मुज बंद करने का ऐलान! सिर्फ पेट्रोल-डीजल नहीं रोजमर्रा की ये चीजें हो सकती हैं महंगी

ईरान का होर्मुज बंद करने का ऐलान! सिर्फ पेट्रोल-डीजल नहीं रोजमर्रा की ये चीजें हो सकती हैं महंगी

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भारत

होर्मुज बंद करने का ऐलान! सिर्फ पेट्रोल-डीजल नहीं रोजमर्रा की ये चीजें हो सकती हैं महंगी

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान द्वारा एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को बंद करने के ऐलान ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 11, 2026, 12:23 PM IST

होर्मुज बंद करने का ऐलान! सिर्फ पेट्रोल-डीजल नहीं रोजमर्रा की ये चीजें हो सकती हैं महंगी

होर्मुज संकट का साइड इफेक्ट, आपकी रसोई पर बढ़ेगा बोझ (AI Image)

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मिडिल ईस्ट में चल रही उथल-पुथल ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है. अमेरिकी बयानों और ईरान के साथ बढ़ते टकराव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को बंद करने का ऐलान कर दिया है. भारत के प्रमुख व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इस पर गहरी चिंता जताई है. लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है?

आसान भाषा में कहें तो इस रास्ते के बंद होने का सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ने वाला है. जानिए तेल से लेकर आपकी सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, क्या-क्या महंगा हो सकता है.

रोजमर्रा की चीजें क्यों और कैसे होंगी महंगी?

जब भी खाड़ी देशों में तनाव होता है, तो सबसे पहले पेट्रोल-डीजल के दाम भागते हैं. लेकिन बात सिर्फ गाड़ियों में तेल भरवाने तक सीमित नहीं है. पेट्रोल-डीजल महंगा होने का मतलब है मालभाड़ा यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का दोगुना होना.

  • सब्जियां, दूध और राशन- आपके घर तक आने वाला दूध, फल, सब्जियां और राशन ट्रकों के जरिए ही शहरों और मंडियों तक पहुंचता है. अगर डीजल के दाम आसमान छुएंगे, तो इन जरूरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद महंगा हो जाएगा, जिससे आपकी रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ सकता है.
  • दवाइयां और प्लास्टिक का सामान- दवाइयों की पैकेजिंग से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टियां, डिब्बे और अन्य सामानों में क्रूड ऑयल के बाय-प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है. तेल महंगा होने से इन सब की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है.
  • खेती और अनाज- भारत अपनी जरूरत की काफी एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है. अगर यह बंद हुई तो खाद और यूरिया बनाना महंगा हो जाएगा. इसका सीधा असर खेती की लागत पर पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में गेहूं, चावल और दालें और महंगी हो सकती हैं.
  • घर की मरम्मत और गाड़ियां- पेंट, टायर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कच्चे तेल का भारी इस्तेमाल होता है. घर की पुताई से लेकर गाड़ियों के टायर तक सब कुछ आपकी पहुंच से दूर होने लगेगा.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?  

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है कि होर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी चोक पॉइंट है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है. अगर यह रास्ता लंबे समय के लिए बंद हुआ, तो 1970 के बाद का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है. CTI के महासचिव रमेश आहूजा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने आंकड़ों के साथ चेतावनी दी है.

उन्होंने कहा कि हाल ही में देश की रिटेल महंगाई दर करीब 3.4% के आसपास थी. लेकिन अगर होर्मुज बंद रहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग महंगी होने के कारण भारत की महंगाई दर 5% के पार जा सकती है. चाय-कॉफी, रेस्तरां का खाना, कपड़े और जूते-चप्पल सब कुछ महंगे होने तय हैं.

भारत पर इसका कितना बड़ा असर होगा?

भारत अपनी जरूरत का 60% कच्चा तेल और 40% गैस इसी होर्मुज के रास्ते से मंगाता है. इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों से आने वाला सप्लाई रूट पूरी तरह ठप हो सकता है. कच्चा तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है. ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं.

लंबा और महंगा रास्ता

अगर जहाजों को अफ्रीका के रास्ते घूमकर आना पड़ा, तो भारत पहुंचने में 15-20 दिन ज्यादा लगेंगे और समुद्री भाड़ा 3 गुना तक बढ़ जाएगा. विमान का ईंधन महंगा होने से हवाई टिकटों के दाम 40 से 50 फीसदी तक बढ़ सकते हैं.

हालांकि, भारत के पास लगभग 74 दिनों का आपातकालीन तेल रिजर्व है और हम 35% तेल रूस से भी ले रहे हैं, लेकिन रूस अकेले भारत की पूरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता. अमेरिका या ब्राजील से तेल मंगाने में 5 दिन की जगह 40 दिन का समय लगेगा. कुल मिलाकर, खाड़ी का यह संकट सीधे तौर पर हमारे और आपके घर के बजट पर सीधा हमला करने के लिए तैयार खड़ा है.

 

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