पत्रकार बनकर आए थे अतीक अहमद के हत्यारे, अब मीडिया की सुरक्षा के लिए SOP बनाने की तैयारी में गृह मंत्रालय

डीएनए हिंदी: अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और अशरफ को शनिवार रात को प्रयागराज में गोली मार दी गई. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हत्याकांड के तीनों आरोपी मीडिया की फर्जी आईडी, कैमरे और माइक आईडी लेकर आए थे. मीडिया की पहचान के दुरुपयोग के चलते अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ऐक्टिव हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, अब पत्रकारों के लिए SOP तय करने की तैयारी की जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, पत्रकारों और अन्य मीडियाकर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तय किए जाएंगे. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस दिशा में काम किया जाएगा. ये कदम अतीक अहमद की हत्या के बाद उठाए जा रहे हैं क्योंकि अतीक और अशरफ को गोली मारने वाले हमलावरों ने मीडिया की फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया था.

यह भी पढ़ें- 'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा

MHA, under the leadership of PM Modi and guidance of HM Amit Shah, will prepare SOPs for safety and security of journalists, sources said