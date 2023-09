मनीष सिसोदिया की एक और मुश्किल, अब फीडबैक यूनिट केस में चलेगा मुकदमा, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

डीएनए हिंदी: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) एक और मुश्किल में फंस गए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट केस (Feedback Unit Case) में मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने को मंजूरी दे दी है. इस मामले में सीबीआई (CBI) ने मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाकर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय (Home Ministry) से अनुमति मांगी थी.

फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी के आरोपों के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की मांग की थी. इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति मिल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत केस चलाया जाए. आपको बता दें कि विजिलेंस डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के अधीन आता है और इसी विभाग के अंदर साल 2015 में फीडबैक यूनिट बनाई गई थी.

यह भी पढ़ें- क्या केजरीवाल कराते थे नेताओं की जासूसी? समझिए क्या है फीडबैक यूनिट केस

Ministry of Home Affairs has given sanction to prosecute Delhi Deputy CM Manish Sisodia under the Prevention of Corruption Act in the 'Feedback Unit' alleged snooping case pic.twitter.com/mEZfVt8K0g