Delhi Red Fort Blast: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, NIA करेगी लाल किला मेट्रो विस्फोट की जांच

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुए धमाके की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी गई है. गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई.

Delhi Blast: दिल्ली में बीते सोमवार को एक गंभीर घटना सामने आई जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने एक धमाका हुआ. धमाके की तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर सुबह 11 बजे उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई. इस बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त, NIA के डीजी तथा अन्य शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से शहर की सुरक्षा-व्यवस्था, विस्फोट की वजह, संभावित आतंक-साजिश व आगे की कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा हुई.

मामले की आगे की जांच NIA करेगी

बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने इस मामले की आगे की जांच NIA को सौंपने का निर्णय लिया है. सूत्रों के अनुसार, विस्फोट स्थल पर फॉरेंसिक, क्राइम ब्रांच और अन्य एजेंसियों की टीम ने शुरुआती सर्वे किया था. यह कदम इस बात के संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि शासन-प्रशासन ने इसे सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि संभावित आतंकवादी घटना माना है.

आसपास के राज्यों को भी सतर्क रहने का निर्देश

दिल्ली पुलिस ने तुरंत इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और आसपास के राज्यों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है. गृह मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि दोषियों को शीघ्रता से खोजा जाए और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए. इस घटना ने राजधानी में सुरक्षा-चैन को झकझोड़ दिया है और यह स्पष्ट संकेत है कि आतंक-खतरा अभी भी सक्रिय है. जांच के आगे के पड़ाव बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये तय करेगा कि गृह मंत्रालय व सुरक्षा एजेंसियाँ इस तरह की चुनौतियों से किस तरह निपटती हैं.

