Home Ministry ने संसद में बताया- इस साल जम्मू-कश्मीर में मारे गए 123 आतंकी, हमलों की संख्या घटी

डीएनए हिंदी: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने देश में आतंकी हमलों की संख्या पर संसद में बयान दिया है. नित्यानंद राय ने बताया कि साल 2021 की तुलना में इस साल आतंकी हमलों (Terror Attacks) की संख्या कम हुई है. उनके मुताबिक, इस साल जम्मू-कश्मीर में कुल 123 आतंकी मारे गए. आतंकी हमलों और एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के कुल 31 जवानों की जान गई है. साथ ही, 31 आम नागरिक भी मारे गए हैं. एनसीआरबी डेटा (NCRD Data) का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि अपराध के आंकड़ों में मॉब लिंचिंग को अलग से नहीं रखा गया है इसलिए उसकी संख्या नहीं बताई जा सकती है.

संसद में सवालों का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा, 'साल 2019 से UAPA के तहत दो संगठनों को आतंकी घोषित किया जा चुका है. पहला- तहरीक-उल मुजाहिदीन और उससे जुड़े संगठन. दूसरा- जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश या जमात-उल-मुजाहिदीन भारत.' उन्होंने यह भी बताया कि साल 2018 से आतंकी घटनाओं में लगातार कमी आ रही है. साल 2018 में आतंकी घटनाओं की संख्या 417 थी और 2021 में इन घटनाओं की संख्या 229 थी.

There has been a substantial decline in terrorist attacks from 417 in 2018 to 229 in 2021. 14 persons belonging to minorities including 3 Kashmiri Pandits have been killed in UT of Jammu and Kashmir from January 2022 to 30th November 2022: MoS Home Nityanand Rai