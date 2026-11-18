लतीफ भट कुलगाम के जंगलपोरा इलाके की एक मस्जिद में छिपा हुआ था. सुरक्षाबलों ने उसे सरेंडर करने को कहा था, लेकिन उसने बात नहीं मानी.

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लतीफ भट को सुरक्षाबलों ने बुधवार (18 नवंबर) को एनकाउंटर में मार गिराया. सुरक्षाबलों के जॉइंट ऑपरेशन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की प्रतिक्रियाई आई है. उन्होंने कहा कि घाटी में लश्कर का आखिरी स्थानीय आतंकी मारा गया.

अमित शाह ने X पर लिखा, 'जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और खुफिया एजेंसियों के जॉइंट ऑपरेशन में घाटी में लश्कर-ए-तैयबा के आखिरी सक्रिय स्थानीय आतंकवादी लतीफ भट को मार दिया गया. उसके एक साथी आतंकी उमर निसार डार को एक दिन पहले ही कुलगाम में मार दिया गया था.'

With the coordinated efforts of JKP, Indian Army, CRPF and intelligence agencies, Lashkar's last known active local terrorist in the valley, Lateef Bhat, was neutralised in an operation in Kulgam in the early morning hours today. One of his terrorist associates, Umar Nisar, was also neutralised in Kulgam, the day before. The entire operation was marked by a very high level of synergy. The nation salutes the brave Jawans of JKP, Army and CRPF and intelligence agencies. — Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2026

गृहमंत्री ने कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में सुरक्षा एजेंसियों के बीच हाई लेवल का तालमेल देखने को मिला. देश जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के बहादुर जवानों को सलाम करता है.

सुरक्षाबलों ने रात में ही घेर लिया था जंगलपोरा गांव

सुरक्षाबलों ने मंगलवार देर रात देवसर इलाके के जंगलपोरा गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया था. जम्मू-कश्मीर पुलिस को आतंकियों की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी. इसके बाद जेके पुलिस, सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की टीम ने जंगलपोरा गांव को घेर लिया था ताकि वो कहीं से भाग न सके.

Kulgam, J&K: Security forces celebrated following the successful Kulgam operation in which terrorist Lateef Bhat was killed https://t.co/t5vxJDfZn3 — IANS (@ians_india) November 18, 2026

घेराबंदी के बाद लतीफ भट ने की गोलीबारी

बुधवार रात करीब 2:45 बजे जब सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और सख्त कर दी तो छिपे हुए आतंकी ने सर्च टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई. इस दौरान, लतीफ भट घेराबंदी वाले इलाके के बीचों-बीच स्थित गांव की एक मस्जिद में जाकर छिप गया.

मेरे लिए अल्लाह की काफी है: आतंकी

सुरक्षाबलों ने लतीफ भट से वीडियो कॉल पर बात भी की थी और उससे सरेंडर करने की अपील की थी. सामने आए वीडियो में सुरक्षाकर्मी भट से सरेंडर करने की अपील करते हैं, 'लतीफ भाई, हम आपके साथ हैं. सरेंडर कर दीजिए, रुक जाइए, मैं अभी वहीं आ रहा हूं.' हालांकि भट ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया. उसने अरबी भाषा में आयतें पढ़ीं और जवाब दिया, 'मैं अल्लाह से मिलने निकला हूं. मैं बहुत खुश हूं. मेरे साथ सिर्फ अल्लाह है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है.'

इस ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी का सख्ती से पालन किया क्योंकि आतंकी मस्जिद में छिपा था. उन्होंने गोलीबारी रोक दी और उसे सरेंडर करने के लिए मनाया.

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