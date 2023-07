SDM Jyoti Maurya से अफेयर के चक्कर में सस्पेंड हो गए मनीष दुबे, विभागीय जांच के आदेश

डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश की चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य से अफेयर के चक्कर में मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया है. शुरुआती जांच के बाद उन्हें निलंबित करने और विभागीय जांच कराने के आदेश दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के डीजी विजय कुमार ने बताया कि डीआईजी, प्रयागराज (होमगार्ड) ने जांच की और सबूत इकट्ठा किए, उनकी जांच के आधार पर ही मनीष दुबे को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं. ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाए थे कि मनीष दुबे और ज्योति का अफेयर चल रहा है. अपने इन आरोपों के समर्थन में आलोक मौर्य ने ज्योति और मनीष की कई कथित वॉट्सऐप चैट भी सार्वजनिक की थी.

डीजी विजय कुमार ने कहा, 'हमने प्रयागराज के डीआईजी संतोष कुमार को जांच सौपी थी. उन्होंने आरोपों की प्रारंभिक जांच करके सबूत इकट्ठा किए और हमें भेजे हैं. इस आधार पर हमने विभागीय कार्रवाई और उन्हें निलंबित करने की संस्तुति की है. विभागीय कार्रवाई इसलिए कि मामला गंभीर है. कुछ ऐसे भी मामले हैं जो पुलिस से संबंधित प्रकरण हैं जिनमें हम कार्रवाई नहीं कर सकते.'

यह भी पढ़ें- दिल्ली दंगों के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मिली जमानत, जानिए कौन-कौन से हैं आरोप

#WATCH | Vijay Kumar, DG Uttar Pradesh Home Guards speaks on SDM Jyoti Maurya case, says, "DIG Home Guard Prayagraj collected material evidence after investigation and based on that, we've ordered to suspend Manish Dubey and to initiate departmental inquiry against him..." pic.twitter.com/Y89LK4LX0E