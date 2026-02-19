Holi Special Trains: होली पर घर जाने में नहीं होगी परेशानी, Indian Railway ने चलाई 30 स्पेशल ट्रेनें

Holi Special Trains: भारतीय रेलवे अब यात्रियों के लिए की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई है. अब भारतीय रेलवे ने 30 स्पेशन ट्रेन चालू करने का फैसला लिया है.

अक्सर होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों में यात्रियों को ट्रेन का टिकट मिलने में काफी दिक्कते होती हैं और उन्हें अपने घर जाने में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. लेकिन भारतीय रेलवे अब यात्रियों के लिए की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई है. अब भारतीय रेलवे ने 30 स्पेशन ट्रेन चालू करने का फैसला लिया है, जिससे यात्रियों को अपने-अपने घर जानें में कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से टिकट मिल जाएगा. इनमें से 8 ट्रेनें लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से सुल्तानपुर और वाराणसी के बीच चलाई जा रही हैं, जबकि 22 ट्रेनें रक्सौल, सहरसा और धनबाद के लिए पहले से चल रही सेवाओं का विस्तार हैं. ये व्यवस्था यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और भीड़ कम करने के लिए की गई है.

कब और कहां से शुरू होंगी 30 स्पेशल ट्रेनें



लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से सुल्तानपुर के बीच चार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. ट्रेन नंबर 04211 होली स्पेशल 27.02.2026 और 03.03.2026 को मुंबई से दोपहर 14:35 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 23:00 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 04212 26.02.2026 और 02.03.2026 को सुल्तानपुर से सुबह 04:00 बजे निकलेगी और अगले दिन दोपहर 12:20 बजे मुंबई पहुंचेगी.

इसी तरह वाराणसी के लिए चार स्पेशल ट्रेनें हैं. ट्रेन नंबर 04225 26.02.2026 और 02.03.2026 को मुंबई से दोपहर 14:35 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 02:05 बजे वाराणसी पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 04226 25.02.2026 और 01.03.2026 को वाराणसी से सुबह 01:35 बजे निकलेगी और अगले दिन दोपहर 12:20 बजे मुंबई पहुंचेगी.

इन ट्रेनों में ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, चालीसगांव, पचोरा, भुसावल, खंडवा, इटारसी जंक्शन, रानी कंपलपति, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ओराई, कानपुर सेंट्रल और लखनऊ जैसे प्रमुख स्टेशन पड़ाव हैं. वाराणसी वाली ट्रेनों में सुल्तानपुर और जौनपुर सिटी भी शामिल हैं। प्रत्येक ट्रेन में 16 एसी थ्री-टियर इकोनॉमी कोच और 2 जनरेटर वैन हैं.

इसके अलावा रक्सौल, सहरसा और धनबाद के लिए पहले से चल रही ट्रेनों को होली स्पेशल के रूप में बढ़ाया गया है. मुंबई से रक्सौल के बीच ट्रेन नंबर 05558 पहले हर गुरुवार को चलती थी, अब इसे 12.03.2026 से 02.04.2026 तक बढ़ाया गया है. वापसी में ट्रेन नंबर 05557 10.03.2026 से 31.03.2026 तक चलेगी, कुल 8 स्पेशल सेवाएं हैं. इनमें 1 फर्स्ट कम एसी टू-टियर, 2 एसी टू-टियर, 6 एसी थ्री-टियर, 7 स्लीपर क्लास, 4 जनरल सेकंड क्लास, 1 सेकंड सीटिंग कम गार्ड ब्रेक वैन और 1 जनरेटर कार हैं.

मुंबई से सहरसा के बीच ट्रेन नंबर 05586 हर रविवार को चलती है, अब इसे 08.03.2026 से 29.03.2026 तक बढ़ाया गया है. वापसी में ट्रेन नंबर 05585 06.03.2026 से 27.03.2026 तक चलेगी कुल 8 स्पेशल सेवाएं हैं. इनमें 2 एसी टू-टियर, 6 एसी थ्री-टियर, 2 एसी थ्री-टियर इकोनॉमी, 6 स्लीपर क्लास, 4 जनरल सेकंड क्लास, 1 सेकंड सीटिंग कम गार्ड ब्रेक वैन और 1 जनरेटर कार हैं.

धनबाद के लिए ट्रेन नंबर 03380 हर गुरुवार को चलती है और अब 12.03.2026 से 26.03.2026 तक बढ़ाई गई है. वापसी में ट्रेन नंबर 03379 10.03.2026 से 24.03.2026 तक चलेगी. कुल 6 स्पेशल सेवाएं हैं. इनमें 2 एसी टू-टियर, 2 एसी थ्री-टियर, 6 एसी थ्री-टियर इकोनॉमी, 6 स्लीपर क्लास, 4 जनरल सेकंड क्लास, 1 सेकंड सीटिंग कम गार्ड ब्रेक वैन और 1 जनरेटर कार हैं

इन ट्रेनों के समय और पड़ाव में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आरक्षण की जानकारी, ट्रेन नंबर 05558, 05586 और 03380 के विस्तारित सफर के लिए बुकिंग 20.02.2026 से शुरू हो गई है. एसी स्पेशल ट्रेन नंबर 04211 और 04225 के लिए बुकिंग 22.02.2026 से खुलेगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वो समय पर बुकिंग करें और स्पेशल ट्रेनों का लाभ उठाएं. ये व्यवस्था होली के दौरान पूर्वांचल, बिहार और झारखंड जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देगी.

