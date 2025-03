भारत में आज लोग पूरे धूमधाम से लोग होली का त्योहार मना रहे हैं. हवाओं में रंग बिखरे हुए हैं हर जगह गुलाल बरस रहा है. राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सब ने होली की शुभकामनाएं दी.

देशभर में होली की धूम है. हर जगह गुलाल लेकर लोग एक दूसरे को रंगते नजर आ रहे हैं. प्यार और रंग भरे इस त्योहार में सब खुशियों के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. यूपी में सुबह से ही लोगों ने एक-दूसरे को रंग और गुलाल लगाया. इसके साथ ही संभल में लोग जश्न मनाते हुए डीजे पर नाच रहे हैं. राज्य में कई जिलों में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है.त्योहार जुमे के दिन पड़ा है, इस वजह से पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है. यूपी से लेकर देश के कई शहरों में पुलिस हाईअलर्ट पर है. इस खास त्योहार पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने सबी को होली की शुभकामनाएं दी.



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी शुभकामनाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "रंगों के त्योहार होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. हर्षोल्लास का यह पर्व एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है. यह त्योहार भारत की अनमोल सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है. आइए, इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर भारत माता की सभी संतानों के जीवन में निरंतर प्रगति, समृद्धि और खुशियों के रंग भरने का संकल्प लें."

पीएम मोदी ने दी बधाइयां

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को होली की बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा था, "आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं. हर्ष और उल्लास से भरा यह पावन-पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है."

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी होली की बधाई

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने होली की बधाई देते हुए 'एक्स' पर लिखा, "होली के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं. होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत के आगमन का प्रतीक है, जो नई शुरुआत और नए दृष्टिकोण का प्रतीक है. यह होली हमें अपने विचारों को करुणा से, अपने कार्यों को दयालुता से और अपने दृष्टिकोण को हमारे महान राष्ट्र के लिए आशा से रंगने की याद दिलाए."

Heartiest greetings on the auspicious occasion of Holi.



Holi marks the triumph of good over evil and the arrival of spring, symbolizing new beginnings and fresh perspectives.



May this #Holi serve as a reminder to colour our thoughts with compassion, our actions with kindness,…

सीएम योगी ने दी बधाई

उन्होंने लिखा, 'रंग, उमंग, उत्साह और तरंग के पावन पर्व होली की आप सभी को शुभकामनाएं. होली का पर्व एकता का संदेशवाहक है, जो हमें प्रेम और सौहार्द के साथ सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है. प्रभु श्री राम से कामना है कि यह पर्व आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि व नव उमंग के विविध रंगों से परिपूर्ण करें.'

