Drunk and Drive Accident Gujarat: गुजरात के वडोदरा में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला. यहां नशे में धुत ड्राइवर ने स्कूटी पर सवार लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन से चार लोग घायल बताए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी शख्स टक्कर मारने के बाद ओम नम: शिवाय और अनादर राउंड कहता हुआ सुना जा सकता है. घटना वडोदरा के कारेलीबाग क्षेत्र की है. गुरुवार देर रात नशे में धुत शख्स ने कार कई गाड़ियों के बीच घुसा दी. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखा जा सकता है.

यह दुर्घटना वडोदरा शहर के व्यस्त चौराहे करेलीबाग में आम्रपाली चार रास्ता के पास हुई. प्रत्यक्षदर्शी और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, एक हाई स्पीड काले रंग की कार अपना नियंत्रण खोकर दोपहिया वाहन में जा टकराई और कई राहगीरों को रौंदती चली गई. इस टक्कर से एक महिला की तुरंत मौत हो गई. मृतक महिला की पहचान हेमालीबेन पटेल के रूप में हुई है. इस टक्कर से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें जैनी (12), निशाबेन (35), एक अज्ञात 10 साल की लड़की और एक अज्ञात 40 साल का व्यक्ति शामिल है. घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.



वायरल वीडियो में चीख रहा युवक, 'ओम नम: शिवाय!'

घटनास्थल पर पुलिस और राहगीर घटना स्थल पर जमा हो गए. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों को टक्कर मारने के बाद नशे में धुत युवक कार से बाहर आया और अनादर राउंड, अनादर राउंड चीखने लगा. साथ ही ओम नम: शिवाय का मंत्र जपने लगा. आरोपी युवक ने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी है.



Another rich brat (most likely drunk) in Gujarat kills 3 people while driving. I hope he's capable of writing 3 essays because dumbocracy thinks he should be cured not punished. pic.twitter.com/4JQbhtCZLJ