Daughter beats mother brutally: हरियाणा के हिसार से ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटी ही अपनी मां की खून की प्यासी हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेटी अपनी मां की जांघ पर काट रही है और फिर कह रही है कि मजा आ रहा है. खून पीऊंगी.

महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज

तकरीबन तीन मिनट के इस वीडियो को देखना भी मुश्किल है. जिस बेरहमी से बेटी अपनी मां को पीटती है, उसे देखना भी मुश्किल है. अब महिला के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. वायरल वीडियो में देखा जा सकती है कि एक बेटी कैसे अपनी मां को बुरी तरह पीट रही है. काट रही है, थप्पड़ मार रही है और बेड से नीचे गिरा देती है. मां बेचारी रोती-बिलखती रह जाती है. बेटी का हाथ नहीं रोक पाती. यह वीडियो हिसार के आजाद नगर में मॉडर्न साकेत कॉलोनी का है.

Pz Help

Shocking video from HARYANA.



Daughter torturing her own mother.#SaveSeniorCitizen @mlkhattar@cmohry @police_haryana #Vina2025 pic.twitter.com/WBaHstTTBK