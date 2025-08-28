UP News: संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई, आयोग ने योगी सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

Sambhal Report: संभल की डेमोग्राफी पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हिंदुओं की आबादी 45% से घटकर 15% रह गई है. हिंसा, पलायन और विदेशी हथियारों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया, जिसे सीएम योगी को सौंपा गया.

Sambhal Report: उत्तर प्रदेश के संभल की बदलती डेमोग्राफी पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है. आयोग द्वारा सौंपी रिपोर्ट के अनुसार, आजादी के समय जहां संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी करीब 45% थी, वहीं अब यह घटकर केवल 15% रह गई है. मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि पिछले कई दशकों में लगातार हिंसा और तनाव के चलते हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है.

रिपोर्ट सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई

दरअसल, तीन सदस्यीय आयोग में रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, पूर्व IAS अमित मोहन और पूर्व DGP अरविंद कुमार जैन शामिल थे. आयोग की ओर से तैयार यह रिपोर्ट सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई. आयोग का गठन 24 नवंबर 2024 को उस समय किया गया था जब मस्जिद सर्वेक्षण को लेकर क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी थी.

हिंसा भड़काने की बात भी दर्ज

इस रिपोर्ट में दंगों के दौरान विदेशी हथियार मिलने का जिक्र है, जिन पर ‘Made in USA’ लिखा मिला. साथ ही इसमें लव जिहाद, धर्मांतरण और बाहरी भीड़ बुलाकर हिंसा भड़काने की बात भी दर्ज है. सूत्रों के मुताबिक, संभल में दशकों से पठान और तुर्क समुदाय के बीच टकराव चलता रहा है और हर बड़े दंगे में यहां हिंदू ही मुख्य शिकार बने हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इस बार भी हिंदू मोहल्लों पर हमले की योजना बनाई गई थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से स्थिति और बिगड़ने से बच गई. बताते चलें इस हिंसा में पांच लोगों की मौत हुई थी. मस्जिद सर्वेक्षण का आदेश 19 नवंबर को स्थानीय अदालत ने दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि 1526 में मस्जिद बनाने के लिए मंदिर तोड़ा गया था. जिसके बाद दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हालात बिगड़े और हिंसा भड़क उठी.

