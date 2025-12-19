ईशनिंदा आरोप में बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या, पेड़ से लटकाकर शव को कर दिया आग के हवाले

बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा की चिंगारी भड़क उठी है और एक हिंदु युवक इस चिंगारी की आहुती बन चुका है. बताया जा रहा है कि मयमनसिंह जिले में गुरुवार रात कथित ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई हैं.

बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसक झड़प देखने को मिल रही है. मयमनसिंह जिले में गुरुवार रात कथित ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की पहचान दीपु चंद्र दास के रूप में हुई है. दीपु चंद्र दास के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, स्थानीय लोगों के एक समूह ने उस पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया और रात करीब 9 बजे उस पर हमला कर दिया.

हादी की मौत के बाद अशांति

ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब बांग्लादेश में भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद अशांति बनी हुई है साथ ही पूरे देश में प्रदर्शन जारी है. यहां तक की प्रदर्शनकारियों ने कई अखबारों और मीडिया चैनलों के दफ्तरों को जला दिया है. अधिकारियों के अनुसार, भीड़ ने दीपु चंद्र दास को पीट-पीटकर मार डाला. इसके बाद उसके शव को एक पेड़ से लटकाया और फिर आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया और शव को बरामद किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए मयमनसिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है. फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है.

मृतक के परिजनों का पता लगाने की कोशिश जारी

अधिकारियों का कहना है कि मृतक के परिजनों का पता लगाया जा रहा है और औपचारिक शिकायत मिलने पर ही कोई कार्यवाई शुरू की जाएगी. दूसरी तरफ इस घटना की पश्चिम बंगाल भाजपा इकाई ने निंदा की है। पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि बांग्लादेश में दीपु चंद्र दास के साथ जो हुआ, वह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि यह हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का उदाहरण है. बता दें कि देश में जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और आगामी 12 फरवरी के आम चुनाव में उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं.

