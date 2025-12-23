'वह आदमी चला गया'... नहीं रहे हिंदी साहित्य को नया आयाम देने वाले विनोद कुमार शुक्ल, आखिरी समय में भी लिखते रहे

Vinod Kumar Shukla Passes Away: साहित्कार विनोद कुमार शुक्ल की 'नौकर की कमीज', 'वह आदमी चला गया' जैसी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया.

हिंदी के मशहूर साहित्यकार विनोद कुमार शु्क्ल (Vinod Kumar Shukla Death) का आज यानी 23 दिसंबर को निधन हो गया. 88 साल की उम्र में उन्होंने रायपुर की AIIMS अस्पताल में आखिरी सांस ली. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनको हाल ही में AIIMS में क्रिटिकल केयर यूनिट (CCU) में भर्ती कराया गया था. विनोद कुमार शुक्ल ने हिंदी साहित्य में एक बड़ा मुकाम हासिल किया था. उनकी 'नौकर की कमीज', 'वह आदमी चला गया' जैसी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया.

पिछले महीने उनको भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था. 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनोद कुमार शुक्ल से उनके स्वास्थ्य के बारे में फोन पर जानकारी ली थी.