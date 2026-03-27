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Assam Elections 2026: क्या CM हिमंता बिस्वा सरमा के किले को ढहा पाएंगी बिदिशा नियोग? समझें जालुकबारी सीट का सियासी गणित

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Assam Elections 2026: क्या CM हिमंता बिस्वा सरमा के किले को ढहा पाएंगी बिदिशा नियोग? समझें जालुकबारी सीट का सियासी गणित

Jalukbari Assembly Elections 2026: जालुकबारी सीट से सीएम हिमंता बिस्वा सरमा लगातार पांच बार चुनाव जीत चुके हैं. यह बीजेपी का गढ़ माना जाता है. कांग्रेस के लिए इस गढ़ को भेदना काफी चुनौतीपूर्ण होगा.

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रईश खान

Updated : Mar 27, 2026, 08:04 PM IST

Assam Elections 2026: क्या CM हिमंता बिस्वा सरमा के किले को ढहा पाएंगी बिदिशा नियोग? समझें जालुकबारी सीट का सियासी गणित

Himanta Biswa Sarma vs Congress Bidisha Neog

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Assam Election 2026: असम में इस समय सियासी पारा चढ़ा हुआ है. नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है. सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर-शोर से जुट गई हैं. 9 अप्रैल को मतदान होना है. इस बीच राज्य की सबसे हॉट सीट में से एक जालुकबारी काफी चर्चा में है, जहां से सीएम हिमंता बिस्वा सरमा छठवीं बार चुनाव लड़ रहे हैं. कांग्रेस ने उनके खिलाफ बिदिशा नियोग को मैदान में उतारा है, जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हिमंता सरमा के खिलाफ कांग्रेस गठबंधन ने नए कैंडिडेट को क्यों चुना? क्या है इस सीट पर वोटर्स का समीकरण?

जालुकबारी लगभग 25 सालों से हिमंता बिस्वा सरमा का गढ़ माना जाता है. वह साल 2001 पहली बार इस सीट से चुनाव जीते थे. तब वह कांग्रेस में हुआ करते थे. उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दिग्गज नेता भृगु कुमार फुकन को हराया था.  2006 और 2011 में भी जीत दर्ज की. इसके बाद 2015 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) शामिल हो गए. लेकिन पार्टी बदलने के बावजूद जालुकबारी में उनका जलवा कम नहीं हुआ. 

2016 में वह चौथी बार इस सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की. उनकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच ने BJP को 2016 में पहली बार असम की सत्ता पर बैठा दिया. हालांकि, वह सीएम नहीं बने लेकिन पार्टी में उनका कद काफी बढ़ गया और साल 2021 में पांचवीं बार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन गए. लेकिन 2023 के डिलिमिटेशन के बाद यह सीट शहरी और अर्ध शहरी वोट बैंक का मिक्सचर हो गई है. सरमा लिए उसी तरह की जीत आसान नहीं होगी.

धार्मिक समीकरणों का कितना असर?
जालुकबारी सीट का वोट बैंक भी काफी स्टेबल है. यहां कुल मतदाताओं की संख्या 2,10,624 है, जिसमें 1,08,654 पुरुष मतदाता, 97,653 महिला मतदाता और 7 थर्ड-जेंडर मतदाता हैं. धार्मिक समीकरणों के हिसाब से देखें तो 65 से 70 प्रतिशत हिंदू मतदाता हैं. वहीं, मुस्लिम वोटर 20 से 30 परसेंट हैं. सिख और ईसाई धर्म के मतदाताओं की संख्या भी काफी है.

कांग्रेस के लिए क्यों बड़ी चुनौती?
बिदिशा नियोग लगभग एक साल पहले कांग्रेस में शामिल हुई थीं. अब विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं. पहले का पॉलिटिकल अनुभव न होना और जालुकबारी के बीच विश्वास जमाना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा. हालांकि, वह घर-घर जाकर कैंपेनिंग, छोटे ग्रुप में मीटिंग, चौपालों पर जाकर वह सीधे मतदाताओं से संपर्क साध रही हैं. बिदिशा का कहना है कि मैं असम को ग्रेट बनाने को सपने को पूरा करना चाहती हूं. मैं उस नफरत को खत्म करना चाहती हूं, जो पिछले 10 साल में बीजेपी द्वारा लोगों के अंदर भरी जा रही है.  

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