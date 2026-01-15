FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

जुबिन गर्ग मौत मामले की सुनवाई पर हिमंत बिस्वा सरमा का रुख साफ, बोले-अदालत की प्रक्रिया का सम्मान जरूरी

जुबिन गर्ग की मौत मामले में सिंगापुर अदालत में सुनवाई जारी है. मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने टिप्पणी से इनकार किया, जबकि पत्नी गरिमा ने पारदर्शी जांच और की मांग की.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 16, 2026, 12:04 AM IST

असम के लोकप्रिय गायक-संगीतकार जुबिन गर्ग की सिंगापुर में हुई रहस्यमयी मौत को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है. इस मामले में सिंगापुर की अदालत में सुनवाई जारी है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. वहीं, जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने सोशल मीडिया के जरिए भावुक अपील करते हुए भारत सरकार से मामले पर नजर रखने और हर तथ्य को अदालत के सामने लाने की मांग की है. 

न्यायिक प्रक्रिया अलग है और हमारी अलग

दरअसल, मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस विषय में वही जानकारी है, जो अखबारों में प्रकाशित हुई है. मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि राजनेताओं को न्यायिक मामलों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बयानों की अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है. सरमा ने कहा कि सिंगापुर पुलिस अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप चुकी है और वहां की अदालत अपने कानून और प्रक्रिया के तहत सुनवाई कर रही है. “उनकी न्यायिक प्रक्रिया अलग है और हमारी अलग. हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए".

पत्नी गरिमा का भावुक पोस्ट

वहीं दूसरी ओर, जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने फेसबुक पर एक भावुक और विस्तृत पोस्ट साझा कर पूरे घटनाक्रम पर परिवार का पक्ष रखा. उन्होंने लिखा कि जुबिन की मौत के बाद जब नौका से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर सामने आए, तब परिवार को संदेह हुआ कि यह सामान्य दुर्घटना नहीं हो सकती. वीडियो में दिखे दृश्यों ने कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद परिवार ने औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज कराई. गरिमा ने बताया कि सिंगापुर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू की और जांच के दौरान परिवार से लगातार संपर्क में रही. उन्होंने कहा कि परिवार ने पुलिस को हर संभव सहयोग दिया और सभी जरूरी दस्तावेज, बयान व जानकारियां उपलब्ध कराईं. 

यह भी पढ़ें: BMC Exit Poll 2026: ठाकरे ब्रॉदर्स या शिंदे-फडणवीस... बीएमसी पर किसका राज? जानें क्या कह रहे एग्जिट पोल्स

अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग पूरी प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहा और कानूनी व चिकित्सीय पहलुओं के समन्वय में अहम भूमिका निभाई. गरिमा ने भारत सरकार से अपील की कि वह सिंगापुर में चल रही न्यायिक कार्यवाही पर निगरानी रखे और यह सुनिश्चित करे कि हर प्रासंगिक तथ्य अदालत के समक्ष रखा जाए. पोस्ट के अंत में गरिमा ने कानून पर भरोसा जताते हुए कहा कि परिवार सच्चाई और न्याय की उम्मीद में भारत और सिंगापुर, दोनों देशों के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है. 

