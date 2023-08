Himachal Pradesh Cloudburst: हिमाचल प्रदेश के सोलन में फटा बादल, अब तक 7 की मौत

डीएनए हिंदी: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश अभी भी जारी है. इसी बीच में सोलन में बादल फटने से सात लोगों की मौत हो गई है. सोलन के कंडाघाट के जादोन गांव में बादल फटने से दो घर और एक गोशाला पूरी तरह से बह गई. सीएम सुखविदंर सिंह सुक्खू ने इस घटना के बारे में ट्वीट करके दुख जताया है और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करें. हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन जारी है.

कंडाघाट के एसडीएम सिद्धार्थ आचार्य ने बताया कि पांच लोगों को बचाया गया है. अभी तक कुल 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं. बीते तीन-चार दिन से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सैकड़ों रास्ते बंद हैं और कई इलाकों में बिजली और पानी की समस्या हो रही है.

Devastated to hear about the loss of 7 precious lives in the tragic cloud burst incident at Village Jadon, Dhawla Sub-Tehsil in Solan District. My heartfelt condolences go out to the grieving families. We share in your pain and sorrow during this difficult time. We have directed…