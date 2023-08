Shimla Landslide: शिमला में धंस गया था पूरा मोहल्ला, अभी तक 12 लोगों की मौत

डीएनए हिंदी: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ-साथ लैंड स्लाइड ने लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है. अभी तक कई इलाकों में भीषण भूस्खलन के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है. शिमला में 14 अगस्त को हुए भूस्खलन में अभी तक 12 लोगों की जान गई है. प्रशासन का कहना है कि अभी यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लेकिन दो के बाद लोगों के बचे होने की संभावना कम ही है. इसी तरह सोलन में भी भूस्खलन के चलते कई दर्जन लोगों की जान जा चुकी है. शिमला और मंडी के कई इलाकों में भूस्खलन के चलते कई घर देखते ही देखते धराशायी हो चुके हैं जिनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं.

शिमला के समर हिल एरिया में हुए भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. दो दिन में 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं. स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि यहां लगभग 21 लोगों के होने की बात कही गई थी जिसमें से 12 लोगों के शव निकाले गए हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF, SDRF, सेना, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और होम गार्ड के जवान जुटे हुए है. इस भूस्खलन के चलते कई इमारतें जमीदोंज हो गई हैं और ढलाने पर होने की वजह से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है.

यह भी पढ़ें- नेहरू म्यूजियम अब हुआ प्रधानमंत्री संग्रहालय, मोदी सरकार ने बदल दिया नाम

#WATCH | Himachal Pradesh: On the massive landslide in the Summer Hill area, SDM Shimla (Urban) Bhanu Gupta says, "Local people have confirmed the count that there can be 21 bodies. Out of which, we have recovered 12 bodies in the last two days. Our search and rescue operation is… https://t.co/sjD6uLAKci pic.twitter.com/ufwSJPe1ue