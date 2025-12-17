FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
VIDEO: हिमाचल के डलहौजी में बाल-बाल बची 7 लड़कियों की जान, अचानक गहरी खाई में गिरने लगा ट्रैवलर

VIDEO: हिमाचल के डलहौजी में बाल-बाल बची 7 लड़कियों की जान, अचानक गहरी खाई में गिरने लगा ट्रैवलर

'51 कार्टन में भेजे गए कागजात...', सरकार ने सोनिया गांधी से मांगे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के पत्र

'51 कार्टन में भेजे गए कागजात...', सरकार ने सोनिया गांधी से मांगे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के पत्र

IND vs SA: भारत को लगा तगड़ा झटका, अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए Shubman Gill

IND vs SA: भारत को लगा तगड़ा झटका, अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए Shubman Gill

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
फ्लिपकार्ट में मैनेजर की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 9448 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

फ्लिपकार्ट में मैनेजर की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 9448 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!

ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!

Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा

Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा

Homeभारत

भारत

VIDEO: हिमाचल के डलहौजी में बाल-बाल बची 7 लड़कियों की जान, अचानक गहरी खाई में गिरने लगा ट्रैवलर

मामला चंबा जिले के डलहौजी का है. 17 दिसंबर को दिल्ली से करीब 16 टूरिस्ट डलहौजी के पंचपुला क्षेत्र में घूमने गए थे.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 18, 2025, 12:01 AM IST

VIDEO: हिमाचल के डलहौजी में बाल-बाल बची 7 लड़कियों की जान, अचानक गहरी खाई में गिरने लगा ट्रैवलर

Himachal Pradesh

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया. सड़क पर खड़ा एक टूरिस्ट ट्रैवलर अचानक पीछे की ओर दौड़ने लगा और गहरी खाई में गिरने से पहले ही पलट गया. ट्रैवलर में मौजूद 7 लड़कियों ने कूदकर अपनी जान बचाई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, मामला चंबा जिले के डलहौजी का है. 17 दिसंबर को दिल्ली से करीब 16 टूरिस्ट डलहौजी के पंचपुला क्षेत्र में घूमने गए थे. उनका ट्रैवलर सड़क किनारे ढलान वाले स्थान पर खड़ा था. पर्यटक बाहर अपना फोटोशूट कर रहे थे. घूमने के बाद वह ट्रैवलर में वापस चढ़ने लगे. उस समय ड्राइवर बाहर खड़ा था.

ट्रैवलर के चढ़ने के बाद अचानक बगैर स्टार्ट किए वह पीछे की ओर खिसकना लगा. यह देखकर ट्रैवलर में मौजूद लड़कियां डर गईं और एक-एक कर छलांग लगाकर अपनी जान बचाई. करीब सवा मिनट के वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैवलर कितनी स्पीड पर गहरी खाई की ओर बढ़ रहा था.

रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

गनीमत यह रही की खाई में गिरने से पहले वह एक पैड़ से टकराकर वहीं पलट गया. दो लड़की तो आखिर में पलटते समय ट्रैवलर से कूदीं. उनको गंभीर चोटें आई हैं. चीख-पुकार सुनते ही स्थानीय लोग और अन्य पर्यटक मदद के लिए दौड़ पड़े और उनको संभाला.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
फ्लिपकार्ट में मैनेजर की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 9448 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
फ्लिपकार्ट में मैनेजर की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 9448 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!
ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!
Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा
Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा
IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी
IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी
Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट
Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात
वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात
Zodiac Sign: ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
Numerology: पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
Rashifal 16 December 2025: आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement