VIDEO: हिमाचल के डलहौजी में बाल-बाल बची 7 लड़कियों की जान, अचानक गहरी खाई में गिरने लगा ट्रैवलर

मामला चंबा जिले के डलहौजी का है. 17 दिसंबर को दिल्ली से करीब 16 टूरिस्ट डलहौजी के पंचपुला क्षेत्र में घूमने गए थे.

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया. सड़क पर खड़ा एक टूरिस्ट ट्रैवलर अचानक पीछे की ओर दौड़ने लगा और गहरी खाई में गिरने से पहले ही पलट गया. ट्रैवलर में मौजूद 7 लड़कियों ने कूदकर अपनी जान बचाई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, मामला चंबा जिले के डलहौजी का है. 17 दिसंबर को दिल्ली से करीब 16 टूरिस्ट डलहौजी के पंचपुला क्षेत्र में घूमने गए थे. उनका ट्रैवलर सड़क किनारे ढलान वाले स्थान पर खड़ा था. पर्यटक बाहर अपना फोटोशूट कर रहे थे. घूमने के बाद वह ट्रैवलर में वापस चढ़ने लगे. उस समय ड्राइवर बाहर खड़ा था.

ट्रैवलर के चढ़ने के बाद अचानक बगैर स्टार्ट किए वह पीछे की ओर खिसकना लगा. यह देखकर ट्रैवलर में मौजूद लड़कियां डर गईं और एक-एक कर छलांग लगाकर अपनी जान बचाई. करीब सवा मिनट के वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैवलर कितनी स्पीड पर गहरी खाई की ओर बढ़ रहा था.

रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो

गनीमत यह रही की खाई में गिरने से पहले वह एक पैड़ से टकराकर वहीं पलट गया. दो लड़की तो आखिर में पलटते समय ट्रैवलर से कूदीं. उनको गंभीर चोटें आई हैं. चीख-पुकार सुनते ही स्थानीय लोग और अन्य पर्यटक मदद के लिए दौड़ पड़े और उनको संभाला.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से