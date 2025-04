Mandi Bus Accident Today: हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर रविवार तड़के चार बजे चीर मील के पास एक लग्जरी टूरिस्ट बस के पलटने से 31 पर्यटक घायल हो गए हैं. इसमें 8 पर्यटक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. यह बस पर्यटकों को लेकर कसोल जा रही थी.

एएसपी मंडी सागर चंद्र के मुताबिक, 'चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर मंडी शहर के पास सुबह करीब 4:00 बजे एक पर्यटक बस पलट गई. दुर्घटना के समय बस कसोल (कुल्लू-मनाली) जा रही थी. कुल 31 यात्री (चालक और कंडक्टर सहित) घायल हुए. दो गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. छह अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. बाकी यात्रियों को मामूली चोटें आईं.'

यह भी पढ़ें - Places To Visit In Manali: मनाली जा रहे हैं तो इन जगहों की जरूर करें सैर, Low Budget Destination हैं सभी जगह

#WATCH | Himachal Pradesh: A tourist bus overturned near Mandi town on the Chandigarh-Manali Highway at around 4:00 AM. The bus was en route to Kasol (Kullu-Manali) when the accident took place. A total of 31 passengers (including driver and conductor) sustained injuries. Two… pic.twitter.com/ylWP1QcQCn