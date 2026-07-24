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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पहाड़ से टैक्सी पर गिरीं विशाल चट्टानें, हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में 13 लोगों की मौत, जानिए कैसे हुआ दर्दनाक हादसा

Himachal taxi accident: चंबा के पुलिस अधीक्षक (SP) विजय कुमार सकलानी ने कहा है कि हमारी टीम घटनास्थल पर गई और जिन लोगों को बचाया गया है उनका इलाज चल रहा है. उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति की टीम बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रही है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 24, 2026, 06:50 PM IST

पहाड़ से टैक्सी पर गिरीं विशाल चट्टानें, हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में 13 लोगों की मौत, जानिए कैसे हुआ दर्दनाक हादसा

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में भयानक हादसा. (फोटो- IANS)

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  • हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में में भीषण सड़क हादसा
  • टाटा सूमो वाहन पर पहाड़ से गिरीं चट्टानें, 13 की मौत
  • हादसे में दो लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है

Himachal Accident: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में एक भयानक हादसा हुआ है. यहां उदयपुर-पांगी मार्ग पर पहाड़ी से विशाल चट्टानें एक टैक्सी पर गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई. इस दुर्घटना में दो अन्य लोग बाल-बाल बच गए. पुलिस ने बताया है कि मृतकों में छह महीने का एक बच्चा भी शामिल है. पुलिस के अनुसार, जिस टैक्सी पर पहाड़ी से पत्थर गिरे वह कुल्लू से किलाड़ जा रही थी और उसमें 15 लोग सवार थे.

पूरी तरह कुचल गया वाहन

भारी चट्टानें गिरने से वाहन पूरी तरह उसके नीचे दब गया. ऊपर से भारी चट्टानें गिरने से  वाहन के पिछले हिस्से में आग भी लग गई. मौके पर मौजूद राहगीरों और सेना के जवानों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया. जानकारी के अनुसार जो वाहन हादसे का शिकार हुआ वह एक टाटा सूमो टैक्सी थी. 

कैसे हुआ हादसा?

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, हादसे के शिकार हुए यात्री तिंदी में फंस गए थे क्योंकि उदयपुर-किलाड़ मार्ग पिछले दिन बंद था. सड़क फिर से खुलने के बाद यात्री शुक्रवार को पांगी के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गए. पीड़ितों की पहचान की आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है.

मुख्यमंत्री ने जताया दुःख

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने हादसे पर दुःख जताया है. मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, "पांगी और लाहौल-स्पीति जिले के सीमावर्ती क्षेत्र कड़ू नाला में एक टाटा सूमो गाड़ी पर चट्टान गिरने से 13 लोगों की मौके पर ही मृत्यु और दो लोगों के घायल होने का समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है. अपने प्रियजन को खोने का दुख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिवारों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत जनों की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक-संतप्त परिजन को इस असहनीय पीड़ा को सहने का संबल एवं शक्ति प्रदान करें. घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त लाहौल एवं स्पीति से  बात कर दोनों घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं.  उपायुक्त स्वयं घटनास्थल पर पहुंच रही हैं. ईश्वर से घायलों के शीघ्र एवं पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं. ॐ शांति." 

 

इस हादसे के कुछ भयावह वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वाहन पूरी तरह से कुचला हुआ देखा जा सकता है.

चंबा के पुलिस अधीक्षक (SP) विजय कुमार सकलानी ने कहा है कि हमारी टीम घटनास्थल पर गई और जिन लोगों को बचाया गया है उनका इलाज चल रहा है. उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति की टीम बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रही है.

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