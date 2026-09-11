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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

एस्ट्रोलॉजर पर शादीशुद महिला ने लगाया शादी का वादा करके संबंध बनाने का आरोप, HC बोला- ये अपराध नहीं, आप जानती थीं...

22 जून, 2026 को महिला ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसमें आरोप लगाया कि विनोद ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ संबंध बनाए. एफआईआर के अनुसार महिला की साल 2017 में शादी हुई थी, लेकिन बाद में अनबन के चलते वह पति से अलग रहने लगी.

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Neelam

Updated : Sep 11, 2026, 05:37 PM IST

एस्ट्रोलॉजर पर शादीशुद महिला ने लगाया शादी का वादा करके संबंध बनाने का आरोप, HC बोला- ये अपराध नहीं, आप जानती थीं...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी एस्ट्रोलॉजर को दी जमानत (प्रतीकात्मक तस्वीर- Pexels)

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  • शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने का महिला ने एस्ट्रोलॉजर पर लगाया आरोप
  • कोर्ट ने कहा- एक शादी में रहते हुए दूसरी शादी करने का मतलब ही नहीं बनता
  • कोर्ट ने महिला से कहा- 2022 से क्यों आरोपी से मिलती रहीं, एक बार भी शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई
  • कोर्ट ने कहा- एक-दूसरे की वैवाहिक स्थिति के बारे में जानते हुए संबंध बनाने को शादी का झांसा देकर ऐसा करने का अपराध नहीं माना जाएगा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि शादी का वादा करके यौन संबंध बनाना तब अपराध नहीं माना जाएगा, जब दोनों विवाहित हों और एक-दूसरे के बारे में यह बात जानते हों. कोर्ट ने कहा कि एक शादी में रहते हुए दूसरी शादी कर ही नहीं सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि चार सालों से महिला आरोपी के संपर्क में थी, कभी उसने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई और खुद वह उसके पास जाती रही. 

कोर्ट ने कहा- तलाक लिए बगैर दूसरी शादी करने का मतलब ही नहीं

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संदीप शर्मा ने एक एस्ट्रोलॉजर विनोद कुमार को जमानत देते हुए यह बात कही. 3 सितंबर को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था. याचिकाकर्ता विनोद कुमार पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया है. महिला और राज्य सरकार ने उसकी जमानत का विरोध किया और कहा कि आरोपी से महिला की जान को खतरा हो सकता है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को पता चला कि विनोद और महिला दोनों में से किसी का तलाक नहीं हुआ है इसलिए दोनों के बीच शादी होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है.

महिला का आरोप- आरोपी ने शादी का वादा करके संबंध बनाए

22 जून, 2026 को महिला ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसमें आरोप लगाया कि विनोद ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ संबंध बनाए. एफआईआर के अनुसार महिला की साल 2017 में शादी हुई थी, लेकिन बाद में अनबन के चलते वह पति से अलग रहने लगी. 2022 में उसकी मुलाकात एस्ट्रोलॉजर विनोद कुमार से हुई, जिसने उससे कहा कि उसका और उसके पति के बीच विवाद खत्म होने की संभावना नहीं है. महिला का आरोप है कि विनोद ने यह भी कहा कि उसका भी अपनी पत्नी से तनावपूर्ण रिश्ता है और वह अपनी पत्नी को तलाक देकर महिला से शादी कर लेगा.

महिला की दलीलों से जज सहमत नहीं

एफआईआर के अनुसार इसके बाद विनोद ने शादी का वादा करके महिला से यौन संबंध बनाए. महिला का यह भी कहना है कि उसको बाद में पता चला कि विनोद के दूसरी औरतों के साथ भी ऐसे संबंध हैं और जब उसने इस बात का विरोध किया तो विनोद ने उसके साथ मारपीट की. हालांकि, जस्टिस संदीप शर्मा महिला की इन दलीलों से इन सहमत नहीं हुए कि याचिकाकर्ता ने महिला की मर्जी के बिना उससे संबंध बनाए. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा था तो वह क्यों सालों तक आरोपी से मिलती रही.

आरोपी पर 23 मामले दर्ज

हाईकोर्ट ने कहा, 'महिला विनोद को अपनी कुंडली दिखाने गई, जिसने उसे पति से तलाक लेने के लिए राजी कर लिया. 2022 से बार-बार वह विनोद से मिलती रही और इस दौरान याचिकाकर्ता ने शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन महिला ने फिर भी किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई.' इस दौरान राज्य सरकार ने भी आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया और बताया कि उसके खिलाफ 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत

राज्य सरकार ने यह भी कहा कि अगर आरोपी जेल से बाहर आया तो महिला की जान को खतरा हो सकता है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि 23 में से 21 मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया है और उनमें से ज्यादातर मामले एक्साइज एक्ट से जुड़े थे. इसके साथ ही कोर्ट ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो स्थानीय जमानतदारों की शर्त पर आरोपी को जमानत दे दी. साथ ही गवाहों को डराने धमकाने या प्रभावित नहीं करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया है और बिना परमिशन के देश से बाहर जाने पर भी रोक लगाई है.

 

यह भी पढ़ें:- गणेशोत्सव पर पुणे में लगी शराब बेचने पर रोक तो HC पहुंचे ठेके वाले, चीफ जस्टिस ने ली चुटकी, बोले- इनकी तो तबीयत बिगड़ जाएगी....

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