पेपर लीक के बाद एक्शन, हिमाचल सरकार ने HPSSC के सभी काम रोके, अधिकारियों की हो गई छुट्टी

डीएनए हिंदी: हिमाचल प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HPSSC), हमीरपुर के सभी कामों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है. अगले आदेश तक के लिए सभी भर्तियों को पर भी रोक लगा दी गई है. कांग्रेस सरकार ने यह फैसला जूनियर ऑफिस असिस्टैंट (आईटी) का पेपर लीक होने के बाद यह सख्त कार्रवाई की है. साथ ही, इस आयोग के कई अधिकारियों को भी हटा दिया गया है.

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रमुख मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया, "हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तत्काल प्रभाव से HPSSC के कामों को निलंबित कर दिया गया है. यह फैसला राज्य में पेपर लीक माफिया को रोकने के लिए लिया गया है." राज्य सरकार ने HPSSC के सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार और डिप्टी सेक्रेटरी संजीव कुमार को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया है.

Himachal Pradesh Govt has suspended the functioning of the Himachal Pradesh Staff Selection Commission (HPSSC) Hamirpur with immediate effect. The decision has been taken to end the 'paper leak mafia' in the state: N Chauhan, Principal Advisor (Media) to HP CM