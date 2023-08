Himachal Pradesh Floods: हिमाचल प्रदेश में मची भारी तबाही, रेल लाइन के नीचे से बह गई जमीन

डीएनए हिंदी: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही मची हुई है. शिमला, मंडी और अन्य इलाकों में भारी बारिश जारी है और भूस्खलन से सैकड़ों सड़कें प्रभावित हुई है और अभी तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है. कई जगहों पर रेल लाइनें भी प्रभावित हुई हैं. कालका-शिमला रेल लाइन के नीचे से कई जगहों पर जमीन ही बह गई है जिसके चलते पूरा ट्रैक ही बाधित हो गया है. सोमवार को सोलन समेत कई इलाकों में बादल फटने की घटना भी सामने आई थी. शिमला में सोमवार को शिव मंदिर धंसने दर्जनों लोगों की जान चली गई थी और कई लोग मलबे में दब गए थे.

शिमला में हुए अलग-अलग हादसों में अभी तक कुल 50 लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश के चलते मंडी जिले में भारी तबाही आई हुई है. मंडी के के बल्ह घाटी के कई गांव जलमग्न हो गए हैं और कई घर बुरी तरह टूट गए हैं. मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और दर्जनों लोग प्रभावित हुए हैं. आपदा प्रबंधन के लिए NDRF और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं.

#WATCH | Soil underneath Kalka-Shimla railway line washed away following heavy rainfall in the area#HimachalPradesh pic.twitter.com/0UHvMDcnRw