हिमाचल प्रदेश में बारिश ने ली 30 की जान, अब तक 3000 करोड़ का हुआ नुकसान

डीएनए हिंदी: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश अभी भी जारी है. बीते एक हफ्ते में हुई जोरदार बारिश, भूस्खलन और तेज बहाव की घटनाओं ने पूरे राज्य को बेहाल कर दिया है. पूरे राज्य में दर्जनों पुल टूट गए हैं, सड़कें बंद हो गई हैं और निचले इलाकों में बसे कई घर पानी के तेज बहाव में बहकर टूट गए हैं. इन हादसों में अभी तक 30 लोगों की मौत भी हो चुकी है जिसमें से 29 की पहचान की जा चुकी है. बाढ़ जैसे हालात के बीच राजधानी शिमला में पीने के पानी की समस्या हो गई है और लोगों को टैंकरों के पीछे लंबी-लंबी लाइन लगानी पड़ रही है. बारिश और बाढ़ जनित घटनाओं के चलते लगभग 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है और अभी इसके और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, घरों के टूटने, सड़कों के बह जाने और पुलों के टूटने की वजह से अभी तक कुल 30 लोगों की मौत हो गई है. इसमें से सबसे ज्यादा 11 लोग शिमला के हैं. 29 मृतकों की पहचान कर ली गई है. भारी बारिस के बीच शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्ली, लाहौल, किन्नौर और सोलन में रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा और ऊना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

यह भी पढ़ें- गंगोत्री धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी मलबे में दबी, महिला समेत 4 की मौत और 7 घायल

#WATCH | Himachal Pradesh: Shimla faces drinking water scarcity amid severe incessant rainfall. Shimla Jal Prabandhan Nigam Ltd (SJPNL) supplies water to people through tankers. pic.twitter.com/lUuGSFxmBV