Himachal Pradesh में सुक्खू सरकार ने दिया नया झटका, वैट बढ़ाकर महंगा किया डीजल

डीएनए हिंदी: हिमाचल प्रदेश में नई नवेली कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) सरकार ने अपनी कैबिनेट के विस्तार से पहले ही राज्य में महंगाई का नया बम फोड़ा है. मंत्रियों की शपथ के पहले ही सीएम सुक्खू ने राज्य में डीजल पर तीन रुपये वैट बढ़ा दिया है. सरकार के एक बड़े फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश में डीजल (Himachal Diesel Price) की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. माना जा रहा है कि राज्य में अब डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के चलते महंगाई का नया तांडव देखने को मिल सकता है

दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज राज्य में डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) बढ़ा दिया है, जिससे ईंधन और महंगा हो गया है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उसने डीजल पर वैट 6.40 फीसदी से बढ़ाकर 9.96 फीसदी प्रति लीटर कर दिया है. इसलिए, वृद्धि के बाद,डीजल पर वैट अब 7.40 प्रति लीटर लगेगा, यह पहले 4.40 रुपये प्रति लीटर लगता था. बढ़ोतरी के बाद राजधानी शिमला में डीजल की कीमत अब 85.93 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

Himachal Pradesh government has increased VAT on diesel by around Rs 3 (increase varies as per different fuel stations). Whereas VAT on petrol has been also reduced by around 0.55 paise (reduction varies as per different fuel stations) pic.twitter.com/zevv4DQ7mY