Skin Care Tips: कच्चे दूध से करें चेहरे की सफाई, सारा मेकअप और दिनभर की धूल-मिट्टी होगी साफ
ब्रेन स्ट्रोक से पहले नजर आने वाले संकेत जो देते हैं चेतावनी, इग्नोर करना बन सकता है जानलेवा
राजेश खन्ना की 'अनमैरिड वाइफ' कही जाती थी ये फेमस एक्ट्रेस, काका की दोस्त मुमताज ने खोला दिल छू लेने वाला ये राज
एक्सप्रेस वे पर सिर्फ 112 रुपये में मिलेगा 'अपना घर', जानें 5 स्टार सुविधाओं से लैस ये सरकारी प्लान क्या है?
नौकरी करें या छोड़ दें? कंफ्यूज हैं तो चाणक्य नीति से जानें जॉब छोड़ने का सही वक्त क्या होता है
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा बादल, मणिकर्ण घाटी में आई बाढ़, देशभर में भारी बारिश का IMD का अलर्ट जारी
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर, 9 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ जारी
रुकी तरक्की और कर्ज से मुक्त कर देगा ये चमकीला सफेद पत्थर, सुख-समृद्धि की होगी बरसात
Cheapest Kite Market in Delhi: सस्ते में खरीदनी हैं पतंगे तो दिल्ली की ये 3 मार्केट, मिलेंगी फैंसी और डिजाइनर पतंग
एक महीने के लिए छोड़ दिया मीठा खाना तो क्या होगा? जानें शुगर छोड़ने के 5 बड़े फायदे
भारत
Himachal Pradesh Cloudburst: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की खबर सामने आई है.
Cloudburst in Kullu: हिमाचल प्रदेश में 8 अगस्त की शाम को उप-तहसील जरी के शरोद नाले में बादल फट गया. बादल फटने की वजह से मणिकर्ण घाटी में बाढ़ आ गई है. हालांकि, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, घटना के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लगातार बारिश को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है. राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना के कारण आईएमडी ने 11 और 12 अगस्त के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है.
कई जिलों में बारिश के चलते पैदा हुआ बाढ़ के हालात
कई राज्यों और जिलों में भारी बारिश जारी है. दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं. दक्षिण भारत में भी भारी बारिश हो रही है. दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर गया है. इसके चलते नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. आइए जानते हैं कि भारतीय मौसम विभाग ने आज शनिवार को किन राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है.
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर, 9 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ जारी
बारिश के चलते तापमान में गिरावट
उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद वहां सेना द्वारा ऑपरेशन धराली चलाया जा रहा है. इस बीच, मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली में आज मध्यम बारिश हो सकती है. तापमान में गिरावट आ सकती है. दिल्ली-एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम जैसे इलाकों में बारिश की संभावना है.
उधर, उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके चलते कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. इसके चलते राज्य सरकार ने नदी किनारे के इलाकों के नागरिकों को अलर्ट कर दिया है. साथ ही, जिन राज्यों ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, वहाँ के नागरिकों को भी अलर्ट जारी किया गया है.
उत्तराखंड राज्य में भारी बारिश हुई है. 12 अगस्त तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसलिए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है. उत्तरकाशी में हुए हादसे में कई पर्यटक लापता हैं. इसलिए भारतीय सेना घटनास्थल पर बहुत तेज़ी से बचाव अभियान चला रही है.
उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत में भी भारी बारिश हो रही है. तमिलनाडु में बाढ़ आ गई है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश हुई है.
मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बाढ़ की चेतावनी दी है. हिमाचल प्रदेश के कुछ ज़िलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है. तमिलनाडु में भवानी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियाँ अपने तटों से ऊपर बह रही हैं, जिससे 21 ज़िलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.