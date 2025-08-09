Twitter
भारत

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फटा बादल, मणिकर्ण घाटी में आई बाढ़, देशभर में भारी बारिश का IMD का अलर्ट जारी

Himachal Pradesh Cloudburst: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की खबर सामने आई है.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 09, 2025, 10:21 AM IST

Cloudburst in Himachal Pradesh

Cloudburst in Kullu: हिमाचल प्रदेश में 8 अगस्त की शाम को उप-तहसील जरी के शरोद नाले में बादल फट गया. बादल फटने की वजह से मणिकर्ण घाटी में बाढ़ आ गई है. हालांकि, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, घटना के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लगातार बारिश को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है. राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना के कारण आईएमडी ने 11 और 12 अगस्त के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है.

कई जिलों में बारिश के चलते पैदा हुआ बाढ़ के हालात

कई राज्यों और जिलों में भारी बारिश जारी है. दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं. दक्षिण भारत में भी भारी बारिश हो रही है. दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर गया है. इसके चलते नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. आइए जानते हैं कि भारतीय मौसम विभाग ने आज शनिवार को किन राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है.

बारिश के चलते तापमान में गिरावट

उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद वहां सेना द्वारा ऑपरेशन धराली चलाया जा रहा है. इस बीच, मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली में आज मध्यम बारिश हो सकती है. तापमान में गिरावट आ सकती है. दिल्ली-एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम जैसे इलाकों में बारिश की संभावना है.

उधर, उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके चलते कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. इसके चलते राज्य सरकार ने नदी किनारे के इलाकों के नागरिकों को अलर्ट कर दिया है. साथ ही, जिन राज्यों ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, वहाँ के नागरिकों को भी अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तराखंड में रेड अलर्ट

उत्तराखंड राज्य में भारी बारिश हुई है. 12 अगस्त तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसलिए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है. उत्तरकाशी में हुए हादसे में कई पर्यटक लापता हैं. इसलिए भारतीय सेना घटनास्थल पर बहुत तेज़ी से बचाव अभियान चला रही है.

दक्षिण भारत में बाढ़ संकट

उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत में भी भारी बारिश हो रही है. तमिलनाडु में बाढ़ आ गई है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश हुई है.

मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बाढ़ की चेतावनी दी है. हिमाचल प्रदेश के कुछ ज़िलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है. तमिलनाडु में भवानी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियाँ अपने तटों से ऊपर बह रही हैं, जिससे 21 ज़िलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं.

पसंदीदा वीडियो
