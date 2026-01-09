Himachal Bus Accident: सिरमौर में भीषण सड़का हादसा, गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 9 की मौत, 50 घायल

Sirmaur Bus Accident: पुलिस के मुताबिक, हादसा सिरमौर के हरिपुरधार के पास हुआ. चालक ने अचानक बस से नियंत्रण खो दिया और वह गहरी खाई में जा गिरी. राहत और बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया. शिमला से कुपवी जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, दुर्घटना हरिपुरधार बाजार के पास हुई. सूचना मिलते ही एसपी सिरमौर निश्चित सिंह नेगी पहुंच गई हैं. डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हादसे पर दुख जताया है.

पुलिस ने बताया कि बस कुपवी से शिमला जा रही थी. इस दौरान बस हरिपुरधार के पास खाई में गिर गई. बताया जा रहा है कि घटना के वक्त बस में करीब 50 से 60 यात्री सवार थे. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया. इस हादसे में और लोगों की हालत गंभीर है. बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन को तुरंत और तेज राहत बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है. सीएम सुक्खू ने एक्स पर लिखा, 'बस दुर्घटना की खबर सुनकर मन व्यथित और पीड़ा से भर गया है. हादसे में जिन लोगों ने प्राण गंवाए, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं.'

वहीं, इस घटना को लेकर प्रशासन को सूचना दी गई. प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने तुरंत इस मामले में बचाव अभियान शुरू करवाया है. वहीं, कई घायलों की स्थिति गंभीर है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.