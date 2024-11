हिमाचल प्रदेश की सियासत में इन दिनों समोसे की खूब चर्चा हो रही है. कुछ ही दिनों पहले राज्य में समोसा कांड खूब सुर्खियों में था. अब राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता जयराम ठाकुर की ओर से समोसा पार्टी दी जा रही है. समोसा हिमाचल में इन दिनों दोनों ही पार्टियों का सियासी मुद्दा बनता दिखाई पड़ रहा है. ताजा अपडेट ये है कि हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की ओर से पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ते के तौर पर समोसा पार्टी का आयोजन किया गया है.

इस समोसा पार्टी का सियासी मतलब

इस समोसा पार्टी का आयोजन शिमला में मौजूद सर्किट हाउस में किया गया है. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी खूब वायरल हो रहा है. ये समोसा पार्टी दरअसल हिमाचल की कांग्रेस सरकार के ऊपर समोसा कांड को लेकर कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है. आपको बताते चलें कि समोसा कांड को लेकर बीजेपी लगातार राज्य के सीएम खविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार को घेर रही है.

#WATCH | Mandi: Amid the 'samosa' controversy, Former Himachal Pradesh CM and LoP Jairam Thakur organises a samosa party with BJP workers at the Circuit House in Mandi.



(Source: Jairam Thakur Office) pic.twitter.com/wq1rrm57X0