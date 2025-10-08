Add DNA as a Preferred Source
Bilaspur landsliding News In Hindi: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए दर्दनाक बस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई. पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50 हज़ार की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 08, 2025, 07:33 AM IST

Himachal Bus Accident: बिलासपुर हादसे के बाद PM मोदी का ऐलान! मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये
Bilaspur landsliding News In Hindi: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुए एक दर्दनाक बस हादसे में अभी तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. राहत-बचाव कार्य तेजी से जारी है और मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. इस भयानक हादसे में जान-माल के भारी नुकसान से पूरा प्रदेश स्तब्ध है.

पीएम मोदी और सीएम सुक्खू ने जताया दुख

इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhu) ने गहरा दुख व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा- "बिलासपुर में हुए हादसे में हुई जान-माल की हानि से दुखी हूं. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना के शिकार हुए लोगों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से आर्थिक मदद का ऐलान किया है. मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी. हादसे में घायल हुए सभी लोगों को ₹50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे.

कैसे हुआ भयानक हादसा?

यह हादसा करीब शाम 6:30 बजे के आसपास हुआ. जानकारी के अनुसार, बस में लगभग 35 यात्री सवार थे, जो मरोतन, बरठीं, घुमारवीं और अन्य स्थानीय स्टेशनों से सफर कर रहे थे. हादसा इतना भयानक था कि मलबे की चपेट में आने से बस की छत उखड़कर खड्ड किनारे जा गिरी. पूरी बस मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गई, जिससे बचाव कार्य में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर की भी दुखद मौत

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. अभी तक 18 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं और कई अन्य लोगों की तलाश जारी है. हिमाचल के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, मुख्यमंत्री सुक्खू और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राजनेताओं ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

