FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Opinion : नकल माफिया पर प्रहार और मेधा का सम्मान, योगी सरकार में पारदर्शी परीक्षा प्रणाली से बदली प्रदेश की भर्ती व्यवस्था

Opinion : नकल माफिया पर प्रहार और मेधा का सम्मान, योगी सरकार में पारदर्शी परीक्षा प्रणाली से बदली प्रदेश की भर्ती व्यवस्था

पहाड़ों पर दौड़ते हुए चढ़ता है, तैरने में भी माहिर, चीन का ये चार पैरों वाला रोबोट बन सकता है युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार

पहाड़ों पर दौड़ते हुए चढ़ता है, तैरने में भी माहिर, चीन का ये चार पैरों वाला रोबोट बन सकता है युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा, मध्यप्रदेश में युवाओं के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा, मध्यप्रदेश में युवाओं के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?

ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?

प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई

प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई

First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड

First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के धरने से भड़के हाईकोर्ट्स के वकील, CJI से कर दी शिकायत, बोले- तुरंत आप...

वकीलों ने अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट हाई सिक्योरिटी वाली जगहों के आस-पास विरोध-प्रदर्शन और लोगों के एकत्र होने को लेकर सख्त निर्देश दे. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये आम बात हो जाएगी.

Latest News

Neelam

Updated : Jul 24, 2026, 08:38 PM IST

पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के धरने से भड़के हाईकोर्ट्स के वकील, CJI से कर दी शिकायत, बोले- तुरंत आप...

21 जुलाई को पीएम आवास के बाहर विपक्ष का धरना प्रदर्शन (Image Source: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, मुंबई, पटना और कलकत्ता समेत कई हाईकोर्ट के वकीलों की CJI को चिट्ठी
  • 7, लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन से वकील नाराज.
  • हाई सिक्योरिटी एरिया में सांसदों के बिना अनुमति के एक साथ जमा होने पर जताई आपत्ति.
  • सीजेआई से राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन पर स्वत: संज्ञान लेने का किया अनुरोध.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में  7, लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष के धरना प्रदर्शन को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) को पत्र लिखकर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया है. वकीलों का आरोप है कि यह उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में गैर-कानूनी जमावड़ा था. वकीलों की ओर से संकेत गुप्ता ने ज्ञापन सौंपा है, जिस पर तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, मुंबई, पटना और कलकत्ता समेत कई हाईकोर्ट के वकीलों ने हस्ताक्षर किए हैं.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पत्र में दावा किया गया है कि धरने के लिए न तो अनुमति ली गई और न ही पुलिस को पहले से कोई सूचना दी गई थी. इसमें चिंता जताई गई है कि इस हाई सिक्योरिटी एरिया में इस तरह के जमावड़े से सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न हो सकता है. 

पत्र में सुरक्षा को लेकर वकीलों ने जताई चिंता
वकीलों ने अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट हाई सिक्योरिटी वाली जगहों के आस-पास विरोध-प्रदर्शन और लोगों के एकत्र होने को लेकर सख्त निर्देश दे. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये आम बात हो जाएगी. पत्र में कहा गया, '...अगर संवेदनशील जगहों और हाई सिक्योरिटी एरिया के आस-पास सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को बार-बार नजरअंदाज किया गया, तो इससे संवैधानिक और संसदीय तरीकों से समाधान निकालने के बजाय प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक प्राधिकारों के आधिकारिक आवास के आस-पास सुरक्षा के लिहाज से प्रतिबंधित सार्वजनिक क्षेत्रों में गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होने का चलन आम हो सकता है.'

सीजेआई से किया मामले पर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध
पत्र में कहा गया, '21 जुलाई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर किए गए राहुल गांधी और अन्य नेताओं  के गैर कानूनी धरने का स्वतः संज्ञान लें और इसकी उपयुक्त जांच का निर्देश दिया जाए.' पत्र के अनुसार, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, केरल और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों और कई सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर बिना किसी सूचना और अनुमति के धरना दिया और सड़क को ब्लॉक कर दिया.

पत्र में वकीलों ने कहा- सांसदों को जबरन हटाना पड़ा
पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी और दूसरे सांसदों से बार-बार हटने की अपील किए जाने के बावजूद इन्होंने पुलिस के सीनियर अधिकारियों की एक नहीं सुनी. वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी विपक्ष के नेता से मुलाकात कर उनसे धरना खत्म करने का आग्रह किया था, लेकिन फिर भी कई घंटों तक उनका धरना जारी रहा.

वकीलों का दावा है कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने करीब 3 घंटे तक बार-बार और सम्मानपूर्वक अपील की, लेकिन जब सांसद नहीं हटे तो इलाके को खाली कराने के लिए राहुल गांधी और अन्य सांसदों को वहां से जबरन हटाना पड़ा.

पत्र में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लोगों से प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने में शामिल होने की अपील की थी. पत्र में यह दलील दी गई है कि इस अपील से देश की अखंडता और सुरक्षा पर बेकाबू भीड़ का हमला हो सकता था.

 

यह भी पढ़ें:- CJP प्रदर्शन में पुलिस एक्शन को लेकर दाखिल याचिकओं पर सुनवाई करेगा SC, दी ये तारीख

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?
ये ब्रिज नहीं हमारा गौरव... क्या है 111 साल पुराने पंबन ब्रिज की कहानी जिसे टूटता देख दुख से भर गए लोग?
प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई
प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को 'मां' जैसा प्यार लुटाने वाली डिंपल यादव कितनी एजुकेटेड हैं? विदेशी नहीं, इन भारतीय संस्थानों से की है पढ़ाई
First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड
First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड
दो रूममेट का कारनामा, गायों-भैसों के लिए बनाया ऐप और बन गईं 565 करोड़ रुपये की मालकिन, पढ़ें IIT गर्ल्स की कहानी
दो रूममेट का कारनामा, गायों-भैसों के लिए बनाया ऐप और बन गईं 565 करोड़ रुपये की मालकिन, पढ़ें IIT गर्ल्स की कहानी
'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी
'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement