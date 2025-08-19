जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट: बादल फटने जैसी आपदाओं से निपटने के लिए सीएम का निर्देश, अस्पतालों का दौरा किया

Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ
दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?
Vastu Tips: अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत
Zodiac Sign: उधार लिए रुपये कभी नहीं लौटाते इन 6 राशियों वाले, कर्ज लेकर जीते हैं ऐशो-आराम की ज़िंदगी
ICAI Admit Card 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, icai.org से ऐसे करें डाउनलोड
Ekadashi Vrat Niyam: एकादशी व्रत रखने वालों को पता होने चाहिए 10 नियम; अब तक सब व्यर्थ?
भारत के ये 6 गांव गूगल पर कर रहे ट्रेंड, जानिए क्यों विदेशी टूरिस्टों को मोहित कर रहे हैं ये विलेज
Kidney Failure Signs And Symptoms: किडनी फेल होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना होता है जानलेवा
Vastu Tips: घर की इस दिशा में पौधा लगाते ही दूर हो जाएंगी जिंदगी की समस्याएं, जीवनसाथी संग बढ़ेगा प्यार
ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में समझौते के लिए शुरू की तैयारी, जल्द आमने सामने बैठेंगे पुतिन-जेलेंस्की, 'खत्म होगा War'
भारत
जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के लिए हाई अलर्ट पर है और सभी को इनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा. प्राकृतिक आपदाएँ ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम हैं.
17 अगस्त को जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने से सात लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए थे और उसके बाद अचानक आई बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुए जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. उपमुख्यमंत्री ने कहा, "संकट की इस घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. उनकी तत्काल राहत और दीर्घकालिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे.
बता दें की बाढ़ और भूस्खलन से कश्मीर के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा था. तत्काल कार्रवाई करते हुए, एक इंजीनियर टुकड़ी के साथ सेना की राहत टुकड़ियां झोर खाड़ और बागरा गांवों के सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में राहत का काम शुरू कर चुकी है.
उपमुख्यमंत्री ने घाटी के आसपास के गाँवों को जोड़ने वाले पुल का भी निरीक्षण किया, जो इस घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा, "संपर्क बहाल करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रशासन को युद्धस्तर पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं."
उपमुख्यमंत्री ने पठानकोट के सैन्य अस्पताल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने घाटी बादल फटने के बाद भर्ती घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने चिकित्सा कर्मचारियों की समय पर प्रतिक्रिया की सराहना की और उन्हें घायलों के पूरी तरह ठीक होने तक उन्हें सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए.
बाद में, उपमुख्यमंत्री ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कठुआ का दौरा किया, जहाँ उन्होंने जखोले और जंगलोट में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित घायलों और उनके परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता सहित सभी आवश्यक सहायता बिना किसी देरी के प्रदान की जाएगी.
उपमुख्यमंत्री ने दोहराया, "लोगों की सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च चिंता है. सरकार राहत प्रदान करने और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी."
उन्होंने जिला प्रशासन को सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चौबीसों घंटे निगरानी बनाए रखने और प्रभावित लोगों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.