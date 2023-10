कौन हैं हेमंत पाटिल, जिन्होंने मराठा आरक्षण के समर्थन में लोकसभा स्पीकर को भेजा इस्तीफा

डीएनए हिंदी: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में चल रहे आंदोलन के समर्थन में शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया. आज उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को अपना इस्तीफा भेज दिया. इसके साथ उन्होंने मराठा आरक्षण की मांग के लिए भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारंगे के समर्थन में भी पहुंचे. आइए हम आपको बताते हैं कि हिंगोली से लोकसभा सीट से एकनाथ शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल कौन हैं...

आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मराठा कार्यकर्ताओं से हेमंत पाटिल ने आज पोफाली कारखाना इलाके में मुलाकात की. इस दौरान ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए पत्र लिखा. जिसमें उन्होंने लिखा कि मराठा आरक्षण का मुद्दा कई वर्षों से चल रहा है और आरक्षण को लेकर समाज की भावना बहुत आक्रामक है. इसके साथ उन्होंने कहा कि वह मराठा समाज और किसानों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं इसलिए आरक्षण के मुद्दे पर अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं.

Maharashtra | Shiv Sena MP Hemant Patil resigns from the post of MP in support of the ongoing movement in the state demanding Maratha reservation. He sent his resignation to Lok Sabha Speaker Om Birla