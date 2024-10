धनतेरस के दिन यानी मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में भयंकर जाम देखने को मिला. कनॉट प्लेस, नोएडा अट्टा मार्केट, एमजी रोड आदि एनसीआर की मुख्य सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दीं. वहीं, दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार, कश्मीरी गेट बस टर्मिनल और एयरपोर्ट और स्टेशन जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की है. नोएडा पुलिस ने भी बाजार जाने के लिए अपने वाहन से न जाने की सलाह दी है. नोएडा पुलिस का आग्रह है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें.

मंगलवार को सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली. लोग त्योहार के चलते बाजार भी जा रहे हैं और अपने-अपने घर भी. ऐसे में सार्वजनिक जगहों हों या एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सभी जगहों पर भीड़ देखने को मिल रही है. ये भीड़ त्योहार से पहले और बाद में भी देखने को मिलेगी. इसे देखते हुए दिल्ली मेट्रो और ट्रैफिक पुलिस ने खास तैयारियां की हैं. पुलिस ने अव्यवस्था से बचने के लिए लोगों को आनंद विहार, नई दिल्ली और दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले लोगों से मेट्रो से जाने की सलाह दी है. वहीं, फ्लाइट और ट्रेन से सफर करने वालों को कहा कि वे समय से पहले वहां जाएं ताकि किसी अफरा-तफरी में न फंसें.

मेट्रो ने बढ़ाई फेरों की संख्या

दिल्ली मेट्रो सभी यात्रियों के लिए सुगम और अधिक सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार और बुधवार को 60 एक्स्ट्रा ट्रिप्स जोड़ रही है. मतलब दिल्ली मेट्रो ने अपने फेरों की संख्या बढ़ा दी है. चाहे आप त्यौहारी बाजारों में जा रहे हों, दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों, या बस शहर की सैर कर रहे हों, मेट्रो से सफर करके ट्रैफिक और प्रदूषण से बचें. दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस दिल्ली मेट्रो के साथ अपने सफर को अधिक सुगम और सरल बनाएं. DMRC के अधिकारियों के अनुसार त्यौहारों पर भीड़भाड़ वाले सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 194 एडिशनल टिकट वेंडिंग स्टाफ तैनात किया गया है. इसके साथ ही 318 एडिशनल कस्टमर केयर एजेंटों की तैनात की गई है. लोगों से ऑनलाइन क्यूआर कोड वाला टिकट खरीदने और मेट्रो कार्ड रिचार्ज कराने की अपील की गई है.

Traffic Advisory



In view of Celebration of "Rashtriya Ekta Diwas" on Patel Chowk on 31st October, 2024 on the occasion of Birth Anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, traffic regulations will be effective.



Kindly follow the advisory.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/HJ2Kh52shR