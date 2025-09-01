Add DNA as a Preferred Source
देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड

देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और अगले 48 घंटे तक जारी रहेगी. देश के 7 राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. वहीं उत्तराखंड-हिमाचल में कई जगह लैंडस्लाइड होने की भी सूचनाएं मिल रही हैं. 

ऋतु सिंह

Updated : Sep 01, 2025, 07:04 AM IST

देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड

Heavy rains predicted in 7 states of the country

Add DNA as a Preferred Source

उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और भूस्खलन हो रहे हैं. उत्तराखंड के धारचूला में भारी बारिश के बाद चीन सीमा को जोड़ने वाले तवाघाट-लिपुलेख मार्ग पर ऐलागढ़ और कुलागाड़ के पास भूस्खलन हुआ. इससे दारमा, चौदास और व्यास तीनों घाटियों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है.

फिलहाल, मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए जम्मू-कश्मीर और आसपास के राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत सात राज्यों में 2 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में अगले सात दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. धारचूला और सोबला में तवाघाट-लिपुलेख मार्ग भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया है. लगातार भूस्खलन और मलबा बहने से यातायात बाधित है.

तवाघाट-सोबला मार्ग पर सुवा झूला पुल के पास चट्टान गिरने से यातायात बाधित हो गया है. संबंधित अधिकारियों ने बताया कि सड़कें खोलने के प्रयास जारी हैं. खराब मौसम के कारण इस काम में दिक्कत आ रही है. जम्मू-कश्मीर में मौसम विभाग ने अब 2 सितंबर तक भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा जताया है. इसका सबसे ज़्यादा असर जम्मू क्षेत्र पर पड़ेगा. ऑरेंज अलर्ट का कश्मीर क्षेत्र पर कोई असर नहीं होगा.

पुराने भूस्खलन क्षेत्र को पुनः सक्रिय किया गया

रामबन और रियासी में पुराने भूस्खलन वाले इलाके फिर से सक्रिय हो गए हैं. इन सदियों पुराने इलाकों में भारी बारिश के कारण हालात और बिगड़ते जा रहे हैं. खास तौर पर नाशरी सुरंग से पंथयाल तक का 20-30 किलोमीटर का इलाका बेहद संवेदनशील हो गया है.
 
जम्मू-कश्मीर में बादल फटा

देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है. इसी बीच, जम्मू-कश्मीर के रामबन ज़िले के एक सुदूर गांव में बादल फटने की घटना हुई थी जहां तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो अभी भी लापता हैं. यह घटना रामबन के राजगढ़ इलाके में हुई. यहां अचानक भारी बारिश हुई और पानी की तेज़ धारा गांव में घुस गई.

