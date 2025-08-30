Add DNA as a Preferred Source
Radha Ashtami Vrat 2025: राधा अष्टमी पर पूरे की जगह आधे दिन ही क्यों रखा जाता है व्रत, जानें इसका आध्यात्मिक महत्व

Cyber Crime In India: साइबर अटैक के साथ तेजी से बढ़ा AI बेस्ड क्राइम, जानें कौन से नंबर पर है भारत

उत्तराखंड में बारिश ने तोड़ा कई साल का रिकॉर्ड, IMD ने इन जिलों में जारी किया रेड अलर्ट  

Sugar Control Roti: खाने के बाद बढ़ जाता है ब्लड शुगर तो इस रोटी को खाएं, डायबिटीज में नहीं होगा शुगर स्पाईक का खतरा

सेल्फी के चक्कर में सबसे ज्यादा जान गंवाते हैं इन देश के लोग, जानें लिस्ट में भारत किस नंबर पर है?

30,000 फीट से तेजी से नीचे उतरा स्पाइसजेट का विमान, पायलट बना देवदूत, बचाई सैकड़ों जानें

सीटी स्कैन के बाद एलर्जी से महिला की मौत, जानिए क्या होता है एनाफिलेक्टिक शॉक और टेस्ट से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

AI से लेकर चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग..., पीएम मोदी ने जापान दौरे पर 6 अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का किया ऐलान

Rashifal 30 August 2025: वृश्चिक और कुंभ वाले क्रोध पर रखें संयम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर किया ऐलान

भारत

उत्तराखंड में बारिश ने तोड़ा कई साल का रिकॉर्ड, IMD ने इन जिलों में जारी किया रेड अलर्ट  

उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश आसमानी आफत बनकर बरस रही है. भारी बारिश की वजह से ही अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से भी ऊपर चली गई हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Aug 30, 2025, 08:28 AM IST

उत्तराखंड में बारिश ने तोड़ा कई साल का रिकॉर्ड, IMD ने इन जिलों में जारी किया रेड अलर्ट  
उत्तराखंड के देहारादून में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश ने पिछले 74 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इसके अलावा भी उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश आसमानी आफत के रूप में आ रही है. वहीं जम्मू कश्मीर में भी हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं. मौसम विभाग ने उत्तराखड़ के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. यहां देहरादूर से लेकर कालसी और कोटा में रिकॉर्ड तोड बारिश दर्ज की गई है. 

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी यिका गया है. इसके अलावा टिहरी, रुद्रप्रयाग से लेकर चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी जैसे जिलों में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है. यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पर्वतीय और मैदानी जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. 

भारी बारिश ने मसूरी से लेकर माल रोड तक जलभराव

भारी बारिश की वजह से मूसरी से लेकर माल रोड तक जलभराव हो गया है. शुक्रवार सुबह मसूरी में मौसम का मिजाज बदला गया. सुबह हल्की बारिश के बाद दोपहर करीब 12:00 बजे धूप खिली. शाम को 5:00 बजे मौसम ने करवट ली और फिर से ताबड़तोड़ बारिश हुई. इसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. 

आने वाले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे

मौसम विभाग के अनुसार, भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. आईएमडी की तरफ से रेड, ऑरेंज व ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है. अतिवृष्टि से नुकसान कम से कम हो, इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जरूरी तैयारियों पूर्व से ही करने के निर्देश दिए हैं. 

नदियों का जल स्तर खतरे से ऊपर

उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है. इसकी वजह से कई आवासीय घरों में पानी घुस गया है. रातभर नदी किनारे रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी का माहौल रहा. प्राचीन हनुमान मंदिर का निचला परिसर जलमग्न हो गया. गर्भ गृह में भी पानी भर गया है. ऐसी स्थिति में लोगों को सर्तक रहने के लिए कहा गया है. 

