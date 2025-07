VIDEO: दिल्ली-NCR में भारी बारिश से जलभराव, गुरुग्राम में लगा लंबा जाम, IMD का रेड अलर्ट

दिल्ली-NCR में बुधवार देर शाम अचानक आई तेज बारिश ने गर्मी और उमस से तो राहत मिल गई. लेकिन जगह-जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई. इससे काफी कई घंटे तक लोगों को यातायात से जूझना पड़ा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है.

IMD ने कहा कि पूर्व की ओर बढ़ रही मौसम प्रणाली से क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. अगले दो घंटों में कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. दिल्ली के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश थोड़ी देर बाद तेज बारिश में बदल गई. जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया. मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बाढ़ आने की आशंका जताई है.

बढ़ते जलस्तर के कारण संवेदनशील क्षेत्रों में कई अंडरपास अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं, जबकि प्रमुख मार्गों पर यातायात की गति काफी धीमी होने की उम्मीद है. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण कभी-कभी दृश्यता कम हो सकती है. खासकर फिसलन भरी और जलभराव वाली सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए. जिससे दुर्घटनाओं और लंबे समय तक यातायात जाम का खतरा बढ़ सकता है.

#WATCH | Delhi | Rain lashes parts of the national capital. (Visuals from outside IGI airport) pic.twitter.com/fxOdTUuPiJ

मौसम विभाग के अनुसार, मूसलाधार बारिश से बागानों, बागवानी संपत्तियों और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है. अस्थायी ढांचे और कमजोर निर्माण, खासकर अनौपचारिक बस्तियों में, तेज हवाओं और पानी के रिसाव के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं.

विभाग ने लोगों को सलाह दी कि वह घर के अंदर रहें, दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद रखें और बिजली गिरने के खतरे के कारण तूफान के दौरान पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें. गुरुग्राम में जलभराव के कारण लंबा जाम लग गया.

इससे पहले IMD ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. जिसमें दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया.

#WATCH | Haryana: Traffic slows down in several parts of Gurugram, following continuous rainfall and waterlogging in parts of the city.



(Visuals from the Cyber city area shot at around 10:55 pm) pic.twitter.com/Ze0P8TMaM7