उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड के साथ बाढ़ जैसे हालात, 7 लोगों की मौत, 172 सड़कों पर बंद हुआ आवागमन

मौसम विभाग की मानें तो अभी राहत की उम्मीद दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है. आने वाले कुछ दिनों तक लगातार भारी बारिश का यह दौर कई इलाकों में जारी रह सकता है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्यों में जुटी हैं.

नेपाल में आई बाढ़ के बाद भारत के कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से कई यूपी से लेकर झारखंड और उत्तराखंड तक में बाढ़ जैसे हालात हो गये हैं. पहाड़ों पर दरकती चट्टानें जिंदगियों को मलबे में दफना रही हैं, तो मैदानी इलाकों में उफनती नदियां चौखट लांघकर घरों के अंदर तक पहुंच चुकी हैं. उत्तरखंड में लैंडस्लाइड की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 172 से ज्यादा सड़के ठप हो गई. इन पर गिरे पहाड़, जलभराव और पत्थरों की वजह से आवागमन बंद कर दिया गया है. कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है.

पहाड़ों का सीना चीरता मलबा और घरों में पसरा मातम

उत्तराखंड पिछले कई दिनों में जमकर बारिश हो रही है. यहां के पहाड़ी जिले अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर और पौड़ी में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हर तरफ चीख-पुकार मची है. अल्मोड़ा और कोटद्वार जैसी जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से अलग अलग परिवारों के 7 लोगों की मौत हो गई. इसमें कई लोग घायल भी बताये जा रहे हैं. पहाड़ों से गिरते भारी पत्थर और कीचड़ भरे मलबे ने कच्चे-पक्के मकानों को पलभर में मलबे के ढेर में बदल दिया.

172 से ज्यादा मुख्य रास्ते बंद

पहाड़ों पर 172 से ज्यादा मुख्य रास्ते और हाईवे बंद होने से रोजमर्रा की जिंदगी थम गई है. इन रास्तों पर लैंडस्लाइड होने के वजह से रास्तों को किया गया है. वहीं कुछ पर भारी पत्थर और पहाड़ गिरने की वजह से बंद हैं. यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है.

पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों में उफन रही नदियां

पहाड़ों का पानी जब मैदानी इलाकों की तरफ रुख करता है, तो तबाही का दायरा कई गुना बढ़ जाता है. उत्तर प्रदेश के बलिया, सीतापुर और वाराणसी जैसे जिलों में गंगा और अन्य नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं. वहीं बलिया में तो गंगा का पानी रिहायशी बस्तियों में घुसने से करीब 20 हजार लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. स्थिति यह है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है.

झारखंड के 10 जिलों पर फ्लैश फ्लड की तलवार

सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि झारखंड में भी कुदरत का नया और आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने राज्य के 10 बड़े जिलों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा और पलामू जैसे इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने एडमिनिस्ट्रेशन की नींद उड़ा दी है. लगातार बरसते पानी और बांधों से छोड़े जा रहे पानी ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों की रातों की नींद छीन ली है.